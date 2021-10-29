Frankenskies the Movie - Español

FrankenSkies es un documental de 80 minutos sobre el cambio social sobre la agenda de la geoingeniería solar / Chemtrail que afecta a todos los seres vivos de la tierra. La lucha por concienciar sobre este tema, a pesar de los obstáculos de una población de ingeniería social y del complejo industrial militar con sus infinitos recursos, es palpable en esta característica de la verdad que despierta. Una exposición reveladora en un momento impecable, la película revela la campaña para normalizar las formaciones de nubes químicas a través de dispersiones de aerosoles atmosféricos. Ante un calendario de normalización que engloba medios controlados y un sistema educativo y político adoctrinado, los activistas se preguntan: ¿Es su silencio su consentimiento? Una película informativa impactante sobre ingeniería climática, control de frecuencia y manipulación de la CIA, la narrativa de la película se desarrolla a través de una línea de tiempo histórica de experimentación sobre la humanidad, llevándonos a un laboratorio moderno que abarca el aire que respiramos y dicta cuándo y dónde brillará el sol. o noWEB: