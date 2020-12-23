ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ Π.Ο.Υ. - ΑΠΑΤΗ COVID-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020...

"ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ-"ΡΙΧΝΟΥΝ" ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΩΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕN ΧΡΗΖΟΥΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ??"Ο παραπάνω είναι ο τίτλος του αρχικού βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε χωρίς ήχο ή μουσική, στις 16-12-20 από το κανάλι "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ" στο YouTube, με τα Αποκαλυπτικά Επιστημονικά στοιχεία σχετικά με το ΕΓΚΛΗΜΑ που Διαπράττεται στα Ελληνικά Νοσοκομεία ΕΙΣ ΓΝΩΣΗ των εντέλει ΔΗΘΕΝ Διευθυνόντων κατά τόπους Καθηγητών Ιατρών κλπ, όπου Υπό τις ΟΔΗΓΙΕΣ / ΙΑΤΡΙΚΑ "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ" αντιμετώπισης της ΔΗΘΕΝ "ασθένειας κοβιντ-19" των ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ του Π.Ο.Υ. ο οποίος δήθεν οργανισμός ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ από Ιδιωτικά Φαρμακευτικά και άλλα Συμφέροντα μέσω Ψυχοπαθών Πολυεκατομμυριούχων Ανδρείκελων όπως ο Μπίλ Γκέϊτς (Μοναδικός Χρηματοδότης του Π.Ο.Υ. μετά την αποχώρηση του κράτους των ΗΠΑ...).Με βάση τα "πρωτόκολλα" αυτά τα οποία εφαρμόζονται με την ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ της ΔΗΘΕΝ "κυβέρνησης" και με τη "σιωπή" και ΣΥΝΕΝΟΧΗολόκληρου του άθλιου "πολιτειακού - πολιτικού συστήματος" και των "Ιατρικών Συλλόγων" και λοιπών ΔΗΘΕΝ "επιστημόνων" (το χρήμα να ρέει άφθονο...) βάζουν ΑΤΥΧΟΥΣ Ανθρώπους που ασθενούν από διάφορα νοσήματα γρίπες κλπ, σε ΤΕΧΝΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ!!!...Ο γράφων έχει προσθέσει μικρή εισαγωγή ως πρώτο μέρος, καθώς και ήχο αρμόζουσας μουσικής στο 2ο μέρος του βίντεο.Κανάλι "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ" εδώ:ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΞΥΠΝΗ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΑ "ΚΛΑΟΥΝΤ", ΤΗΝ "ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ" ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ "5G" και ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ "WiFi"...