Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΛ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΑ

angelokarageorgos 288 followers Follow 1 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

59 views • April 20, 2020





Επίσης ας αρχίσουμε να ερχόμαστε σε επαφή και με κάποιες άλλες "προσωπικότητες" με βαρύτατο ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Ένα πρόσωπο είναι η "καλλιτέχνιδα" Μαρίνα Αμπράμοβιτς.



Υ.Γ. Να σου υπενθυμίσω ότι η Νεα Τάξη Πραγμάτων, έχοντας κάνει απίστευτες έρευνες μέσω του στρατού, ξέρει πώς να χρησιμοποιεί το θέαμα για να μας κατευθύνει εκεί που θέλει με πολλαπλούς τρόπους. Μουσική, Κινηματογράφος, Παιδικά, Διαφημίσεις, Performance Art κ.ο.κ Τίποτα δεν βγαίνει αν δεν έχει προκαθοριστεί να παίξει κάποιο ρόλο στην επιρροή της μάζας.



Link για συλλογή υπογραφών να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια εκεί που πραγματικά ανήκει, σε ένα υγρό βαθυσκότεινο υπόγειο, για πάντα, ο Μπιλάκος. We Call For Investigations Into The "Bill & Melinda Gates Foundation" For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity:



ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ Ίσως να πιστεύεις πως είμαστε λίγοι όσοι έχουμε αντιληφθεί την κολοσσιαία απάτη παρότι μας τη δείχνουν τόσο ευθαίως και ευθαρσώς με τα παράλογα λόγια και πράξεις τους. Για να δούμε πώς δείχνει όμως η πραγματικότητα που δεν θα σου δείξουν τα "εγκυρότατα" κανάλια.Επίσης ας αρχίσουμε να ερχόμαστε σε επαφή και με κάποιες άλλες "προσωπικότητες" με βαρύτατο ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Ένα πρόσωπο είναι η "καλλιτέχνιδα" Μαρίνα Αμπράμοβιτς.Υ.Γ. Να σου υπενθυμίσω ότι η Νεα Τάξη Πραγμάτων, έχοντας κάνει απίστευτες έρευνες μέσω του στρατού, ξέρει πώς να χρησιμοποιεί το θέαμα για να μας κατευθύνει εκεί που θέλει με πολλαπλούς τρόπους. Μουσική, Κινηματογράφος, Παιδικά, Διαφημίσεις, Performance Art κ.ο.κ Τίποτα δεν βγαίνει αν δεν έχει προκαθοριστεί να παίξει κάποιο ρόλο στην επιρροή της μάζας.Link για συλλογή υπογραφών να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια εκεί που πραγματικά ανήκει, σε ένα υγρό βαθυσκότεινο υπόγειο, για πάντα, ο Μπιλάκος. We Call For Investigations Into The "Bill & Melinda Gates Foundation" For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity: https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ Keywords conspiracyrulersglobalizationmasonslockdowncoronavirus

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