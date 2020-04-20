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Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΛ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΑ
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59 views • April 20, 2020
Ίσως να πιστεύεις πως είμαστε λίγοι όσοι έχουμε αντιληφθεί την κολοσσιαία απάτη παρότι μας τη δείχνουν τόσο ευθαίως και ευθαρσώς με τα παράλογα λόγια και πράξεις τους. Για να δούμε πώς δείχνει όμως η πραγματικότητα που δεν θα σου δείξουν τα "εγκυρότατα" κανάλια.
Επίσης ας αρχίσουμε να ερχόμαστε σε επαφή και με κάποιες άλλες "προσωπικότητες" με βαρύτατο ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Ένα πρόσωπο είναι η "καλλιτέχνιδα" Μαρίνα Αμπράμοβιτς.
Υ.Γ. Να σου υπενθυμίσω ότι η Νεα Τάξη Πραγμάτων, έχοντας κάνει απίστευτες έρευνες μέσω του στρατού, ξέρει πώς να χρησιμοποιεί το θέαμα για να μας κατευθύνει εκεί που θέλει με πολλαπλούς τρόπους. Μουσική, Κινηματογράφος, Παιδικά, Διαφημίσεις, Performance Art κ.ο.κ Τίποτα δεν βγαίνει αν δεν έχει προκαθοριστεί να παίξει κάποιο ρόλο στην επιρροή της μάζας.
Link για συλλογή υπογραφών να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια εκεί που πραγματικά ανήκει, σε ένα υγρό βαθυσκότεινο υπόγειο, για πάντα, ο Μπιλάκος. We Call For Investigations Into The "Bill & Melinda Gates Foundation" For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity: https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ
Επίσης ας αρχίσουμε να ερχόμαστε σε επαφή και με κάποιες άλλες "προσωπικότητες" με βαρύτατο ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων. Ένα πρόσωπο είναι η "καλλιτέχνιδα" Μαρίνα Αμπράμοβιτς.
Υ.Γ. Να σου υπενθυμίσω ότι η Νεα Τάξη Πραγμάτων, έχοντας κάνει απίστευτες έρευνες μέσω του στρατού, ξέρει πώς να χρησιμοποιεί το θέαμα για να μας κατευθύνει εκεί που θέλει με πολλαπλούς τρόπους. Μουσική, Κινηματογράφος, Παιδικά, Διαφημίσεις, Performance Art κ.ο.κ Τίποτα δεν βγαίνει αν δεν έχει προκαθοριστεί να παίξει κάποιο ρόλο στην επιρροή της μάζας.
Link για συλλογή υπογραφών να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και στη συνέχεια εκεί που πραγματικά ανήκει, σε ένα υγρό βαθυσκότεινο υπόγειο, για πάντα, ο Μπιλάκος. We Call For Investigations Into The "Bill & Melinda Gates Foundation" For Medical Malpractice & Crimes Against Humanity: https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melinda-gates-foundation-medical-malpractice-crimes-against-humanity
ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΣ ΤΟΣΟ ΕΜΕΝΑ ΟΣΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ
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