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Противораковый протокол АйПиТи (IPT) снова доступен в Алматы. Беседа с Нурболом Абишевым
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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709 views • July 07, 2022

Для того, чтобы разобраться в теме протокола АйПиТи (IPT), советуем почитать эти статьи:

ИПТ — выстрел снайпера вместо взрыва бомбы. Инсулин-потенцированная терапия https://medalternativa.info/entry/ipt/

ИПТ – эффективная и безопасная химиотерапия https://medalternativa.info/entry/ipt-himioterapiya/

Инсулин-потенциированная терапия в лечении злокачественных опухолевых заболеваний: результаты трехлетнего исследования https://medalternativa.info/entry/ipt-lechenie/

Инсулин-потенцированная терапия (ИПТ): научное обоснование https://medalternativa.info/entry/ipt-nauchnoe-obosnovanie/


Контакты для связи с Нурболом Абишевым +905353975563 [email protected]

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