Противораковый протокол АйПиТи (IPT) снова доступен в Алматы. Беседа с Нурболом Абишевым

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Для того, чтобы разобраться в теме протокола АйПиТи (IPT), советуем почитать эти статьи:
ИПТ — выстрел снайпера вместо взрыва бомбы. Инсулин-потенцированная терапия https://medalternativa.info/entry/ipt/
ИПТ – эффективная и безопасная химиотерапия https://medalternativa.info/entry/ipt-himioterapiya/
Инсулин-потенциированная терапия в лечении злокачественных опухолевых заболеваний: результаты трехлетнего исследования https://medalternativa.info/entry/ipt-lechenie/
Инсулин-потенцированная терапия (ИПТ): научное обоснование https://medalternativa.info/entry/ipt-nauchnoe-obosnovanie/
Контакты для связи с Нурболом Абишевым +905353975563 [email protected]
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