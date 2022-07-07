Противораковый протокол АйПиТи (IPT) снова доступен в Алматы. Беседа с Нурболом Абишевым

Для того, чтобы разобраться в теме протокола АйПиТи (IPT), советуем почитать эти статьи:

ИПТ — выстрел снайпера вместо взрыва бомбы. Инсулин-потенцированная терапия https://medalternativa.info/entry/ipt/

ИПТ – эффективная и безопасная химиотерапия https://medalternativa.info/entry/ipt-himioterapiya/

Инсулин-потенциированная терапия в лечении злокачественных опухолевых заболеваний: результаты трехлетнего исследования https://medalternativa.info/entry/ipt-lechenie/

Инсулин-потенцированная терапия (ИПТ): научное обоснование https://medalternativa.info/entry/ipt-nauchnoe-obosnovanie/





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