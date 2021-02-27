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КалиMа. Виктория ПреобРАженская. 35-й Музыкальный Альбом «БЛАГА ДАРЕНИЕ»
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40 views • February 27, 2021
КалиMа. Виктория ПреобРАженская. 35-й Музыкальный Альбом «БЛАГА ДАРЕНИЕ». https://youtu.be/Un8KOdFqRI0
Музыка, Слова, Изполнение Автора. Текст: «КАЛИМА» https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/czarstvie-sofii/kalima/kalima
Скачать Аудио: Музыкальные Альбомы https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/
КАЛИМА
Жатва — налево,
Жатва — направо.
КАЛИнов Мост
и МахаКали.
Огненный Меч —
головы с плеч Сечёт,
кровь течёт!
РА — на Возходе,
Тьма исчезает!
Сама МахаШакти
Тьму РАзВЕРзает!
Жатва — налево!
Жатва — направо!
Слава Тебе,
МАТЬ-МахаКали! ОМ!
10.11.2020
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/02/27/kalima-viktoriya-preobrazhenskaya-35-j-muzykalnyj-albom-blaga-darenie-video/
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Музыка, Слова, Изполнение Автора. Текст: «КАЛИМА» https://usmalos.com/sakralnaya-poeziya/czarstvie-sofii/kalima/kalima
Скачать Аудио: Музыкальные Альбомы https://usmalos.com/muzyikalnyie-albomyi/
КАЛИМА
Жатва — налево,
Жатва — направо.
КАЛИнов Мост
и МахаКали.
Огненный Меч —
головы с плеч Сечёт,
кровь течёт!
РА — на Возходе,
Тьма исчезает!
Сама МахаШакти
Тьму РАзВЕРзает!
Жатва — налево!
Жатва — направо!
Слава Тебе,
МАТЬ-МахаКали! ОМ!
10.11.2020
Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
САЙТЫ:
https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС
https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©
Источник: https://usmalos.com/novosti/2021/02/27/kalima-viktoriya-preobrazhenskaya-35-j-muzykalnyj-albom-blaga-darenie-video/
ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием эл. ящика и входа в созданный аккаунт).
Подписывайтесь на Telegram-Канал https://t.me/Victoria_PreobRAzhenskaya
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