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La nouvelle fondation de Stéphane Blais
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13 views • May 24, 2020
La Fondation pour la protection des libertés citoyennes vient d'être annoncée, aujourd'hui, par Stéphane Blais, le chef du parti politique provincial québécois Citoyens au pouvoir.
Cette fondation annonce vouloir déposer une injection pour protéger nos libertés, en regard de la Charte des droits et libertés.
Les détails de la fondation sont ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1196
Je parle de nombreux autres sujets d'actualité mais comme toujours, je vous rappelle l'importance de revenir dans votre contrôle afin d'augmenter vos vibrations.
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Vous voulez m'envoyer un don pour financer mon prochain repas? C'est par ici:
https://www.paypal.me/logixca
Dans l'amour, la gratitude et la conscience, chers Amis!
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