Неизвестная Мексика | Тайны Теотиуакана и Паленке | Запретные темы истории | Андрей Скляров

Часть 1. Тайны города богов.

Древний город богов Теотиуакан сохранил свидетельства своего строительства весьма высоко развитой цивилизацией, превышавшей по своим возможностям все известные историкам индейские культуры. К сожалению, эти свидетельства откровенно скрываются и замалчиваются, поскольку указывают на существование этой цивилизации еще во времена до Всемирного Потопа.

Часть 2. Жемчужина в джунглях.

Древний город Паленке считается жемчужиной культуры майя. Но реальные факты указывают на то, что его первыми строителями за много тысяч лет до майя была высоко развитая цивилизация. Индейцы застали тут одни лишь руины, которые использовали в качестве стройматерила для своих построек. Это позволяет всерьез рассматривать версию того, что в знаменитой гробнице Пакаля похоронен вовсе не вождь майя, а его более могущественный предшественник.

Часть 3. Вопросы без ответов.

Пирамида в Чолуле превышает по объему даже знаменитую египетскую Великую пирамиду. Однако гора слухов и домыслов о ней гораздо больше. Пробиваясь через эту полуправду, авторы выдвигают версию строительства пирамиды в Чолуле еще до Всемирного Потопа представителями высокоразвитой цивилизации.

Часть 4. О тех, кого не было.

Сохранившиеся в Мексике артефакты указывают на существование в глубокой древности на территории Мезоамерики такой цивилизации, которая была сопоставима по уровню технологий с современной. Эти артефакты тщательно скрываются от широкой публики в закрытых для доступа зонах и в закромах музеев, поскольку само их наличие заставляет всерьез рассматривать версию Атлантиды или иной высоко развитой цивилизации планетарного масштаба.

Часть 5. Чужое знание.

Известные историкам цивилизации Мезоамерики сохранили древние знания, которые поражают своей глубиной современных исследователей и ученых. Очень точный календарь, великолепные астрономические знания, понимание многомерности пространства-времени, информация о судьбе после физической смерти — все это примитивные общества индейцев могли получить только извне, от гораздо более развитой цивилизации. Впрочем, легенды и предания самих индейцев указывают именно на такой источник этого знания.

Часть 6. Мексиканская динотопия.

В Мексике сохранилась уникальная коллекция древних глиняных статуэток, которая насчитывает десятки тысяч экземпляров. Несмотря на многочисленные экспертизы подлинности этих статуэток, коллекция до сих пор считается фальшивкой в глазах представителей академической науки, поскольку в ней рядом с человеком присутствуют не только животные, вымершие еще до окончания Ледникового периода, но даже и динозавры. Коллекция ставит серьезные вопросы не только перед принятой ныне версией истории региона, но и перед теорией эволюции в целом.

Год: 2005

Страна: Россия

Жанр: Документальный

Режиссер: Константин Шишкин

Сценарий: Андрей Скляров



