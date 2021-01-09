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Gibt Donald Trump auf?
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62 views • January 09, 2021
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Nachdem alle Massenmedien "SleepyJoe" als neuen gewählten US-Präsidenten feiern, und nun auch mal wieder etliche Trump-Supporter wegbrechen, weil ihnen diese heldenhafte Kraft unvorstellbar ist, haben wir diesen Kurzfilm ausgegraben.
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“Certain times when it seemed that there was just no hope, those are the times that turned out to be the best for me - because I don’t give up!” Deutsch:"Bestimmte Zeiten, in denen es schien, dass es einfach keine Hoffnung gab, das sind die Zeiten, die sich als die besten für mich herausstellten - weil ich nicht aufgebe!"
Denken Sie daran, dass Trump nicht aufgegeben hat und das auch nicht tun wird.
Er nimmt tatsächlich seinen Amtseid, die Verfassung gegen ausländische und inländische Feinde zu verteidigen, sehr ernst. Das ist, warum sie in DC so in Panik sind: sie wissen, dass Trump kämpfen wird, während der Kongress sich überschlägt.
Lassen Sie mich klar sein: Trump wird weitere vier Jahre Präsident sein!
Erfährt man das in den MSM? -
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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Er nimmt tatsächlich seinen Amtseid, die Verfassung gegen ausländische und inländische Feinde zu verteidigen, sehr ernst. Das ist, warum sie in DC so in Panik sind: sie wissen, dass Trump kämpfen wird, während der Kongress sich überschlägt.
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