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19.09.2021. Патологоанатому тоже деньги нужны… (Выпуск № 218 часть I (2)).
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5889 views • September 18, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Не работайте в монастыре! Людмила Катина. https://www.youtube.com/watch?v=6BcG64voWFI.
09:57 Письмо слушателя. Свечи.
13:56 Новая массовая гибель невиданная ранее произошла. С неба попадали тысячи воробьев в Индонезии, Бали. https://www.youtube.com/watch?v=JpM8Cz18j3g.
15:31 Письмо слушателя. Голуби.
18:15 Ворона поймала голубя. https://www.youtube.com/watch?v=cEgfnogvrQo.
19:35 Надо знать! Всемирный экономический форум знакомит с денежной системой «зверя». http://protivkart.com/main/18476-vsemirnyy%20ekonomicheskiy%20forum%20znakomit%20s%20denezhnoy%20sistemoy%20%C2%ABzverya%C2%BB.html.
25:21 Как живет сегодня последняя из великих советских строек? / Редакция. https://www.youtube.com/watch?v=BIB7feTnrqU.
37:47 ВИДЕНИЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА Р.Б.ЕЛЕНЕ. https://www.youtube.com/watch?v=1vr79ly-PZA.
55:37 В Канаде начинается вооруженное сопротивление Мировому Правительству. http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/.
56:45 Власти 22 штатов США отказались подчиняться Байдену. https://new.topru.org/vlasti-22-shtatov-ssha-otkazalis-podchinyatsya-bajdenu/.
57:38 США НАЧАЛОСЬ Байден ОБЪЯВИЛ обязаловку и штрафы Начало создание лагеря в США//Америка американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=OREIdDhRlUE.
01:08:06 Польша сделала призыв всему Миру! Польша новости. https://www.youtube.com/watch?v=sfEhIdRciw0.
01:10:55 Тревожные НОВОСТИ в США ! Ситуация ухудшается ! // Америка народ американцы Майами Флорида политика. https://www.youtube.com/watch?v=n_dMNEfSdiw.
01:13:28 Тревожные НОВОСТИ из США ! Подозрительные движения военных ! //Америка народ американцы Флорида США. https://www.youtube.com/watch?v=WcJv1pnH5cY.
01:17:23 Промова у Стокгольмі, яка сколихнула увесь світ - Жак Фреско українською. https://www.youtube.com/watch?v=fUImsweUSC.
01:20:35 Подмена ценностей, символизм и открытое беснование на свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной. https://www.youtube.com/watch?v=b13Wie6LKcE.
01:23:36 Аудио-трансляция: Житие прп. Досифея*. 4-е марта по новому стилю. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=-0M_R9XY_jo.
01:29:51 Кобра Спасает Жизнь Ребенку! Животные-Спасатели Снятые на Камеру. https://www.youtube.com/watch?v=Hkzdc9qgR6c.
Сегодня мы поговорим о том, можно ли работать во благо монастыря. Также поговорим о массовой гибели животных в разных уголках нашей планеты. Узнаем о денежной системе «зверя». Послушаем исповедь Елены, у которой было видение второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Также обсудим различные новости, которые происходят в мире. Послушаем житие преподобного Досифея.
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Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:01 Не работайте в монастыре! Людмила Катина. https://www.youtube.com/watch?v=6BcG64voWFI.
09:57 Письмо слушателя. Свечи.
13:56 Новая массовая гибель невиданная ранее произошла. С неба попадали тысячи воробьев в Индонезии, Бали. https://www.youtube.com/watch?v=JpM8Cz18j3g.
15:31 Письмо слушателя. Голуби.
18:15 Ворона поймала голубя. https://www.youtube.com/watch?v=cEgfnogvrQo.
19:35 Надо знать! Всемирный экономический форум знакомит с денежной системой «зверя». http://protivkart.com/main/18476-vsemirnyy%20ekonomicheskiy%20forum%20znakomit%20s%20denezhnoy%20sistemoy%20%C2%ABzverya%C2%BB.html.
25:21 Как живет сегодня последняя из великих советских строек? / Редакция. https://www.youtube.com/watch?v=BIB7feTnrqU.
37:47 ВИДЕНИЕ ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА Р.Б.ЕЛЕНЕ. https://www.youtube.com/watch?v=1vr79ly-PZA.
55:37 В Канаде начинается вооруженное сопротивление Мировому Правительству. http://новости-мира.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83/.
56:45 Власти 22 штатов США отказались подчиняться Байдену. https://new.topru.org/vlasti-22-shtatov-ssha-otkazalis-podchinyatsya-bajdenu/.
57:38 США НАЧАЛОСЬ Байден ОБЪЯВИЛ обязаловку и штрафы Начало создание лагеря в США//Америка американцы США. https://www.youtube.com/watch?v=OREIdDhRlUE.
01:08:06 Польша сделала призыв всему Миру! Польша новости. https://www.youtube.com/watch?v=sfEhIdRciw0.
01:10:55 Тревожные НОВОСТИ в США ! Ситуация ухудшается ! // Америка народ американцы Майами Флорида политика. https://www.youtube.com/watch?v=n_dMNEfSdiw.
01:13:28 Тревожные НОВОСТИ из США ! Подозрительные движения военных ! //Америка народ американцы Флорида США. https://www.youtube.com/watch?v=WcJv1pnH5cY.
01:17:23 Промова у Стокгольмі, яка сколихнула увесь світ - Жак Фреско українською. https://www.youtube.com/watch?v=fUImsweUSC.
01:20:35 Подмена ценностей, символизм и открытое беснование на свадьбе Моргенштерна и Дилары Зинатуллиной. https://www.youtube.com/watch?v=b13Wie6LKcE.
01:23:36 Аудио-трансляция: Житие прп. Досифея*. 4-е марта по новому стилю. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=-0M_R9XY_jo.
01:29:51 Кобра Спасает Жизнь Ребенку! Животные-Спасатели Снятые на Камеру. https://www.youtube.com/watch?v=Hkzdc9qgR6c.
Сегодня мы поговорим о том, можно ли работать во благо монастыря. Также поговорим о массовой гибели животных в разных уголках нашей планеты. Узнаем о денежной системе «зверя». Послушаем исповедь Елены, у которой было видение второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Также обсудим различные новости, которые происходят в мире. Послушаем житие преподобного Досифея.
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