Εμβόλια για να μας σώσουν ή για να μας σκοτώσουν?

Αποπληθυσμός - Εργαλείο Εξαφάνισης Αριθμός 10, Εμβολιασμός

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό: Εργαλείο εξαφάνισης νούμερο 10 στη λίστα μας: Εμβολιασμοί.

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά μας επεισόδια σχετικά με τους κινδύνους των εμβολιασμών.

Όχι βασισμένο σε θεωρίες ή πεποιθήσεις, αλλά σε σκληρά επιστημονικά γεγονότα.

Σας υποσχόμαστε ότι, μόλις δείτε αυτό το επεισόδιο, μόλις μάθετε ποια είναι τα συστατικά που περιέχουν αυτά τα εμβόλια, δεν θα κάνετε ποτέ ξανά εμβόλιο στη ζωή σας!

Αυτό το μέρος 17 έχει χαρακτηριστεί από χιλιάδες θεατές παγκοσμίως "σωτήριο για τη ζωή"...