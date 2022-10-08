Moneda Digital de los Bancos Centrales (CBDC) [Featuring Catherine Austin Fitts]

CBDC, moneda digital,

Grillete transhumanista,

Enemigo de la Libertad.

Espejo negro en la mano

Que destruye la Verdad.

(Espejito, espejito, dime quién es el más sumiso.)

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Todos somos libres 🤴 el miedo es una ilusión 🦸‍♀️ la Verdad nunca puede ser destruida 👨‍💻