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Все человеки были созданы Русскоязычными, говорящими на Первичном праязыке! Наукой доказано
Vera Nika
Vera Nika
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190 views • January 30, 2022

Все человеки были созданы Русскоязычными, говорящими на Первичном праязыке! Наукой доказано. «Во время эксперимента наименование понятий на разных языках прослушивались испытуемыми — при этом только слово на РУССКОМ вызывало соответствующий отклик в мозге. То есть, у человеческого мозга — русский декодер! Люди были созданы как Русскоязычные, говорящие на Первичном праязыке. Что и доказывается сейчас многими учеными, и исторически, и лингвистически.

Наример, см. «Чудинов В. А. Истоки славянской письменности». Западные учёные, когда получили экспериментально эту информацию, то постарались …не афишировать. Скрывают. Не понравилась правда. Так что Русские — это вселенская космическая раса. А не «нация» узкогосударственная. Это надо понимать. Русские — это Световое состояние духа, это воплощение светлой души. А земная «нация», это ещё не показатель. Сами знаете, что есть «русскоязычные», но не очень-то русские. Со временем всё расставится, кто есть кто». Русский — значит житель Вселенной! «Наши предки были жителями не какого-то хутора, не определённого края и, наконец, не просто жителями Земли. ОНИ БЫЛИ ЖИТЕЛЯМИ ВСЕЛЕННОЙ. Посмотрите, как они воспринимают окружающий их мир и вселенский закон, по которому должны жить люди: «Корова Земун (то есть созвездие Тельца) пошла в моря синие (Небо) есть травку и давать Молоко. И потекло то Молоко по хлябям небесным и звёздами засветилось над ними вночи. И мы видим, как то Молоко сияет нам, и это Путь Прави (Правды), по иному пути мы идти не должны». Молоко — это Млечный Путь, наша Галактика. Мы должны идти по этому пути, по пути закона, управляющего Галактикой и всей Вселенной»…» («О КультУре Руського Духа, или Время ПиРАмид» — https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/o-kulture-ruskogo-duxa,-ili-vremya-piramid Статья Виктории ПреобРАженской, 2007). Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), позже разберётесь! Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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