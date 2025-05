"Advance! Advance! Advance!" Poem by Palestine's Samih al-Qasim (1939-2014)

FPTV's New Year's gift to the world; may you all awaken to homelands free of Zionism.





Donate/Watch/Share elsewhere๐Ÿ‘‡

www.FreePalestine.Video





Advance!

Advance!

With your launchers of hate,

and your military transporters,

And displace,

and demolish,

and orphan.

Every sky above you is hell,

and every ground underneath you is hell

Advance!

You will not crush our depths.

You will not break our longings.

For we are the foretold judgment!

Advance!

For the refugee camp has advanced,

and the wounded, the slaughtered and the orphaned.

Every sky above you is hell

And every ground underneath you is hell

Advance!

Advance!





ุชู‚ุฏู ูˆุง

ุชู‚ุฏู ูˆุง

ุจุฑุงุฌู ุงุช ุญู‚ุฏูƒู

ูˆู†ุงู‚ู„ุงุช ุฌู†ุฏูƒู

ูˆุดุฑุฏูˆุง

ูˆู‡ุฏู ูˆุง

ูˆูŠุชู ูˆุง

ูƒู„ ุณู ุงุก ููˆู‚ูƒู ุฌู‡ู†ู

ูˆูƒู„ ุงุฑุถ ุชุญุชูƒู ุฌู‡ู†ู

ุชู‚ุฏู ูˆุง

ู„ู† ุชุณุญู‚ูˆุง ุงุนู ุงู‚ู†ุง

ู„ู† ุชูƒุณุฑูˆุง ุงุดูˆุงู‚ู†ุง

ู†ุญู† ุงู„ู‚ุถุงุก ุงู„ู ุจุฑู

ุชู‚ุฏู ูˆุง

ุชู‚ุฏู ุงู„ู ุฎูŠู

ุชู‚ุฏู ุงู„ุฌุฑูŠุญ ูˆุงู„ุฏุจูŠุญ ูˆุงู„ู ูŠุชู

ูƒู„ ุณู ุงุก ููˆู‚ูƒู ุฌู‡ู†ู

ูˆูƒู„ ุงุฑุถ ุชุญุชูƒู ุฌู‡ู†ู

ุชู‚ุฏู ูˆุง

ุชู‚ุฏู ูˆุง

ุชู‚ุฏู ูˆุง