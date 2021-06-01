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Staatsgek Youri in de auto met zijn zoon
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678 views • June 01, 2021
Youri mocht niet meer in het zwembad komen vanwege asociaal gedrag.
En zo kwam het dat Youri compleet uit zijn schuifpui ging live.
Dit eindigde in Brunssum, waar hij dronken en wel werd ingerekend.
Hier zit hij in de auto, let wel, zijn zoontje zit op de achterbank van de auto.
Vreselijk beangstigend voor dit kind, een dronken, scheldende vader die ook nog eens op het gevoel van zijn onschuldige kind speelt.
En zo kwam het dat Youri compleet uit zijn schuifpui ging live.
Dit eindigde in Brunssum, waar hij dronken en wel werd ingerekend.
Hier zit hij in de auto, let wel, zijn zoontje zit op de achterbank van de auto.
Vreselijk beangstigend voor dit kind, een dronken, scheldende vader die ook nog eens op het gevoel van zijn onschuldige kind speelt.
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