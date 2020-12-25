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25.12.2020. Новости. Путин и Собянин СС спасают массовую вакцинацию от позора (Выпуск № 182 часть I (2)).
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4680 views • December 24, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
10:25 Священник вернулся с того света (Аудио). https://www.youtube.com/watch?v=gmdpFfHbSk8.
20:14 Непоминающий ересиарха о. Никодим Шматько: "Кто виноват? И что делать!". https://www.youtube.com/watch?v=k849rzEMO0o.
29:55 В какой ад ковид приведет человечество? (М.Калашников, В.Левченко, С.Переслегин). https://www.youtube.com/watch?v=ia6nquyyBF0.
42:03 Письмо слушателя. Как быть в нынешней ситуации?
44:15 МОНОУПРАВЛЕНИЕН ТОЧНОЕ. https://www.youtube.com/watch?v=leGZ6uZBf9Q.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
10:25 Священник вернулся с того света (Аудио). https://www.youtube.com/watch?v=gmdpFfHbSk8.
20:14 Непоминающий ересиарха о. Никодим Шматько: "Кто виноват? И что делать!". https://www.youtube.com/watch?v=k849rzEMO0o.
29:55 В какой ад ковид приведет человечество? (М.Калашников, В.Левченко, С.Переслегин). https://www.youtube.com/watch?v=ia6nquyyBF0.
42:03 Письмо слушателя. Как быть в нынешней ситуации?
44:15 МОНОУПРАВЛЕНИЕН ТОЧНОЕ. https://www.youtube.com/watch?v=leGZ6uZBf9Q.
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