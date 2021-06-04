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Песня "Боль"
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21 views • June 04, 2021
Песня "Боль"
Боль есть индикатор,
В том числе на ложь.
Где фашист диктатор —
Там обманы сплошь.
Если тебе больно -
Значит еще жив,
Любишь дышать вольно
В Аде, что так лжив.
(первые 2 куплета - припев)
Боль здесь как награда —
Признак то ума.
"Жизни" этой рады
Лишь куски дерьма.
Только лишь страданье
Здесь удел души.
В чёрствости, и ранней,
Все здесь хороши.
Ведь без содроганья
На весь Ад смотреть
Может лишь пиранья —
Здесь кругом лишь смерть.
Смерть Ума и Совести,
Чести и Души.
Нет печальней повести:
Уж не люди — вши.
Припев
Поклоняйся боли,
Укрепляй свой ум:
Если хочешь Воли —
Много скорбных дум.
Если ум твой крепок —
Не сойдёшь с него
В мире, где все слепы,
Лжи где торжество.
Припев
Только единицы
Исключений здесь.
Все они как птицы —
Погибают днесь.
Ласточек ведь нету.
Солнце парит — жуть:
Следует обету
Испарить всю муть.
Муть недорассудка,
Смрад фашистских схем:
В этом мире жутком
Уж фашизм над всем.
Будет много боли —
Так очистят Дух
Силы, где лишь Воля,
Где нет рабов и слуг.
Припев
Боль есть индикатор,
В том числе на ложь.
Где фашист диктатор —
Там обманы сплошь.
Если тебе больно -
Значит еще жив,
Любишь дышать вольно
В Аде, что так лжив.
(первые 2 куплета - припев)
Боль здесь как награда —
Признак то ума.
"Жизни" этой рады
Лишь куски дерьма.
Только лишь страданье
Здесь удел души.
В чёрствости, и ранней,
Все здесь хороши.
Ведь без содроганья
На весь Ад смотреть
Может лишь пиранья —
Здесь кругом лишь смерть.
Смерть Ума и Совести,
Чести и Души.
Нет печальней повести:
Уж не люди — вши.
Припев
Поклоняйся боли,
Укрепляй свой ум:
Если хочешь Воли —
Много скорбных дум.
Если ум твой крепок —
Не сойдёшь с него
В мире, где все слепы,
Лжи где торжество.
Припев
Только единицы
Исключений здесь.
Все они как птицы —
Погибают днесь.
Ласточек ведь нету.
Солнце парит — жуть:
Следует обету
Испарить всю муть.
Муть недорассудка,
Смрад фашистских схем:
В этом мире жутком
Уж фашизм над всем.
Будет много боли —
Так очистят Дух
Силы, где лишь Воля,
Где нет рабов и слуг.
Припев
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