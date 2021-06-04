Песня "Боль"



Боль есть индикатор,

В том числе на ложь.

Где фашист диктатор —

Там обманы сплошь.



Если тебе больно -

Значит еще жив,

Любишь дышать вольно

В Аде, что так лжив.

(первые 2 куплета - припев)



Боль здесь как награда —

Признак то ума.

"Жизни" этой рады

Лишь куски дерьма.



Только лишь страданье

Здесь удел души.

В чёрствости, и ранней,

Все здесь хороши.



Ведь без содроганья

На весь Ад смотреть

Может лишь пиранья —

Здесь кругом лишь смерть.



Смерть Ума и Совести,

Чести и Души.

Нет печальней повести:

Уж не люди — вши.



Припев



Поклоняйся боли,

Укрепляй свой ум:

Если хочешь Воли —

Много скорбных дум.



Если ум твой крепок —

Не сойдёшь с него

В мире, где все слепы,

Лжи где торжество.



Припев



Только единицы

Исключений здесь.

Все они как птицы —

Погибают днесь.



Ласточек ведь нету.

Солнце парит — жуть:

Следует обету

Испарить всю муть.



Муть недорассудка,

Смрад фашистских схем:

В этом мире жутком

Уж фашизм над всем.



Будет много боли —

Так очистят Дух

Силы, где лишь Воля,

Где нет рабов и слуг.



Припев