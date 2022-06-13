13.06.2022 Так как хотят люди я не пойду. ПРОДОЛЖАЕМ ГОВОРИТЬ о расколе. (Выпуск №249. Часть 1 (1))

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02:31 "Священник перед лицом раскола: уход из «корпорации» или верность Богу" https://youtu.be/jT0wPp4U3Zw
30:47 "Богослужіння перед початком зібрання єпископів, священиків, монахів та мирян УПЦ" https://youtu.be/WxNAm8w-Hrs
37:49 Протоиерей УПЦ МП в Херсоне осудил раскольничий собор в Киеве
50:37 Гордон. Подсудимый Путин, фашист Машков, армяне и евреи роспропаганды, исковерканная жизнь, бойкот https://www.youtube.com/watch?v=N142LbuIGlI
57:43 «Войну и мир» Толстого исключили из школьной программы в Украине
57:52 С кириллицы в латиницу
1:00:06 Цветнозное программирование https://www.youtube.com/watch?v=un87dcDyjkk
1:06:32 От ИИ Третья Мировая 23 ноября 2023, 3я мировая 23.11.2023 Люди должны этому помешать! https://www.youtube.com/watch?v=4jY4np08qiA
1:07:49 Жителей Великобритании предупредили, что оспой обезьян можно заразиться, употребляя в пищу мясо, и порекомендовали исключить мясо из рациона... https://uk.news.yahoo.com/nhs-issues-warning-anyone-eats-163442613.html
1:13:42 В Чили тестируется закон о защите прав мутантов https://expose-news.com/2022/02/25/a-law-to-protect-genetically-modified-humans/
1:24:07 История русской еды: голодная кухня https://www.youtube.com/watch?v=xfMuiwGgepI