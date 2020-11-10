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Évêques et prêtres de Pologne, repentez-vous!
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12 views • November 10, 2020
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https://videos.utahgunexchange.com/watch/eVwkzClYsa1IxFY
https://cos.tv/videos/play/23727430114250752
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https://bcp-video.org/fr/eveques-et-pretres-de-pologne-repentez-vous/
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Le Patriarcat Catholique Byzantin (PCB) est une communauté de moines, de prêtres et d’évêques vivant dans des monastères. Le PCB est dirigé par le patriarche Élie, en collaboration avec deux évêques secrétaires, Timothée et Méthode. Ce patriarcat est né de la nécessité de défendre les vérités chrétiennes fondamentales contre les hérésies et l'apostasie. Le PCB ne reconnaît pas le pseudo-pape Bergoglio, et ne lui est pas subordonné.
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