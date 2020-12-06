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COVID-19: Het Systeem
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29 views • December 06, 2020
DOCSFAIR, 27 november 2020
DOCSFAIR presenteert COVID-19 “THE SYSTEM”
STEUN DEZE FILM: https://docsfair.nl/donaties/
COVID-19! De hele wereld zit in Lock Down. Er heerst paniek in de samenleving. Wat is hier aan de hand?
Na de toespraak van de Minister-president, over het zeer besmettelijke ‘Corona’ virus, is Nico Sloot, een internationale ondernemer, samen met wetenschappers, artsen en deskundigen zich gaan inzetten om antwoorden te vinden op de vragen rondom het corona-virus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Staan de huidige maatregelen wel in verhouding met de risico’s van het virus? En wat voor impact heeft dit op onze maatschappij?
Tijdens Nico zijn zoektocht doet hij schokkende bevindingen….
Gaat dit eigenlijk wel over onze volksgezondheid?
DOCSFAIR
https://docsfair.nl/
DOCSFAIR presenteert COVID-19 “THE SYSTEM”
STEUN DEZE FILM: https://docsfair.nl/donaties/
COVID-19! De hele wereld zit in Lock Down. Er heerst paniek in de samenleving. Wat is hier aan de hand?
Na de toespraak van de Minister-president, over het zeer besmettelijke ‘Corona’ virus, is Nico Sloot, een internationale ondernemer, samen met wetenschappers, artsen en deskundigen zich gaan inzetten om antwoorden te vinden op de vragen rondom het corona-virus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Staan de huidige maatregelen wel in verhouding met de risico’s van het virus? En wat voor impact heeft dit op onze maatschappij?
Tijdens Nico zijn zoektocht doet hij schokkende bevindingen….
Gaat dit eigenlijk wel over onze volksgezondheid?
DOCSFAIR
https://docsfair.nl/
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