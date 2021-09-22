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Clown Planet News (22 September, 2021): Australian War Zone, No Boosters, & Vax Killing More
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40 views • September 22, 2021
https://www.greenwichtime.com/news/article/Clowns-lurked-outside-schools-to-promote-a-speech-16478765.php
https://www.catholicnewsagency.com/news/249034/covid-19-vaccine-mandate-to-attend-mass-in-canada-archdiocese
https://www.france24.com/en/live-news/20210916-france-suspends-3-000-unvaccinated-health-workers
https://theexpose.uk/2021/09/18/fda-experts-reveal-the-covid-19-vaccines-are-killing-2-people-for-every-1-life-saved/
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https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051
https://www.zerohedge.com/covid-19/police-bust-gang-members-car-trunk-full-kfc-takeout-breaching-strict-quarantined-auckland
https://thehill.com/homenews/state-watch/573150-texas-governor-signs-more-abortion-restrictions-into-law?rl=1
https://www.espn.com/espn/story/_/id/32246246/megan-rapinoe-sue-bird-500-women-athletes-urging-supreme-court-protect-abortion-rights
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https://www.catholicnewsagency.com/news/249034/covid-19-vaccine-mandate-to-attend-mass-in-canada-archdiocese
https://www.france24.com/en/live-news/20210916-france-suspends-3-000-unvaccinated-health-workers
https://theexpose.uk/2021/09/18/fda-experts-reveal-the-covid-19-vaccines-are-killing-2-people-for-every-1-life-saved/
https://www.youtube.com/watch?v=49flBZPV5d0&;t=9s
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https://www.the-sun.com/sport/3690546/cole-beasley-buffalo-bills-nfl-unvaccinated-fans-tickets/?utm_source=twitter&;utm_medium=social&utm_campaign=sharebarweb
https://www.zerohedge.com/covid-19/pfizer-says-vaccine-safe-effective-children-young-5
https://twitter.com/therecount/status/1439924201713029125
https://twitter.com/ClayTravis/status/1439991119652212738
https://twitter.com/CoronavirusPlu3/status/1440210523706912775
https://fullmeasure.news/news/cover-story/counting-covid
https://www.telegraph.co.uk/women/life/didnt-doctors-listen-women-link-covid-vaccines-periods/
https://twitter.com/NeverSleever/status/1439998770578608129/photo/1
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https://www.foxcarolina.com/coronavirus/covid-has-killed-about-as-many-americans-as-the-1918-19-flu/article_3cfa0894-1a56-11ec-8139-0faa9a9dea51.html
https://summit.news/2021/09/21/survey-finds-more-than-half-of-u-s-companies-to-impose-vaccine-mandates/
https://inews.co.uk/news/politics/covid-delta-variant-new-mutation-dodge-vaccines-found-uk-1205741?ito=twitter_share_article-top
https://leohohmann.com/2021/09/21/caught-on-video-navy-doctor-seen-misleading-service-members-about-injection-related-deaths-injuries/
https://rumble.com/vmr09n-bed-shortages-in-hospitals-are-the-unvaxxed-to-blame.html
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/297051
https://www.zerohedge.com/covid-19/police-bust-gang-members-car-trunk-full-kfc-takeout-breaching-strict-quarantined-auckland
https://thehill.com/homenews/state-watch/573150-texas-governor-signs-more-abortion-restrictions-into-law?rl=1
https://www.espn.com/espn/story/_/id/32246246/megan-rapinoe-sue-bird-500-women-athletes-urging-supreme-court-protect-abortion-rights
https://twitter.com/WhitlockJason/status/1440429510063583240
https://twitter.com/WhitlockJason/status/1440434163824267265
https://www.ourladyoftheassumptioncharlotte.org/
https://twitter.com/oliverdarcy/status/1440056969935536135
https://www.theblaze.com/news/dc-mayor-muriel-bowser-requires-covid-19-vaccination-for
https://twitter.com/lejanomd/status/1438831237624315904
https://doctors4covidethics.org/boosting-blood-clots-and-leaky-vessels-the-dangers-of-covid-19-vaccines-and-booster-shots/
https://twitter.com/elleprovocateur/status/1250874314120978432
https://twitter.com/breeadail/status/1439928290068897793
https://odysee.com/@drsambailey:c/pcr-pandemic-interview-with-virus-mania:9
https://twitter.com/ke11ybender/status/1439046755308359680
https://rumble.com/vmncez-these-patients-deserve-to-be-heard-vaers-whistleblower.html
https://twitter.com/TwitRational/status/1439145617301835776
https://twitter.com/NeverSleever/status/1439494338313166848
https://twitter.com/SwanBitcoin/status/1372859090943246340
https://twitter.com/21WIRE/status/1440435503874994178
https://twitter.com/21WIRE/status/1440522947211325444
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https://twitter.com/PrisonPlanet/status/1440382249560469524
https://twitter.com/dnforca/status/1440494360705990656
https://twitter.com/solari_the/status/1440337483850416130
https://twitter.com/FatEmperor/status/1440580511999533059
https://twitter.com/dnforca/status/1440571893388484612
https://twitter.com/Partisangirl/status/1440527761655795713
https://twitter.com/DarrenPlymouth/status/1440207450867527681
https://twitter.com/ElPresidento46/status/1440330756962746374
https://twitter.com/razorback11111/status/1440582541203832832
https://twitter.com/Resist_05/status/1439202909971836936
https://twitter.com/ShawnBakerMD/status/1440040174436569091
https://twitter.com/dnforca/status/1440523080607010818
https://twitter.com/GillianMcKeith/status/1440216658245603336
https://twitter.com/disclosetv/status/1440305874967281665
https://twitter.com/LeeroyPress/status/1440085718508851200
https://twitter.com/21WIRE/status/1440411134687793153
https://twitter.com/21WIRE/status/1440256913380237324
https://twitter.com/NeverSleever/status/1440361689560481800
https://twitter.com/RWMaloneMD/status/1440292643599106053
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1440449258759589888
https://twitter.com/DailyCaller/status/1440107751477231621
https://twitter.com/TheSeeker268/status/1439943910390845448
https://twitter.com/wakeupfromcovid/status/1439976347506462720
https://twitter.com/RebelNewsOnline/status/1439621788242223112
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