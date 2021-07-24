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The Importance of Knowing the Game
HISAdvocates
HISAdvocates
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53 views • July 24, 2021
Rumble — Type "Freedom" to (855) 452-0499 for Show Notifications
HISAdvocates.TV: Kelby goes Live at 6:00 p.m. pst on on Tuesdays https://hisadvocates.tv/watch-live/
Events: See https://www.hisadvocates.org/calendar for all show events
See our old YouTube Content Here:  https://www.hisadvocates.org/set/youtube
Many people are waking up to difficult truth about the world.  Our channel will help you define that truth and place yourself into lawful protections that will change your course for the better. 
FREE:  state Citizenship Training-A must watch- Who Are You? Training Module 1 of 2: https://www.hisadvocates.org/resource/state-citizenship-training-a-must-watch-training-module-1-of-2
Have questions and want like minded people to answer or assist?  Call (844) 447-2386 Ext: 705 or Post a question to: https://www.hisadvocates.org/support/post-ticket
Ask any question to Kelby or HISAdvocates.org support with VIP Membership: 
All Social Media Stations/Accounts
HISAdvocates.TV:  Live Every Tuesday at 6:00 p.m. pst  https://hisadvocates.tv/watch-live/
HISAdvocates.org:  Journey to Freedom Through state Citizenship
HISAdvocates Video - https://www.hisadvocates.org/add-resources
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HISAdvocates.org is a social platform allowing United States citizens to become Americans through State Citizenship... "Turning us back into We The People"
Keywords
freedomstate citizen
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