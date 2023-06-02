Θεραπεύτηκαν χάρη στις απαγορευμένες θεραπείες!

📍Θεραπεύτηκε από την Κόβιντ, παρά το γεγονός ότι ήταν πάνω από 90 ετών, και χωρίς να έχει εμβολιαστεί ποτέ. Η ιστορία της κυρίας Ιρένε, η οποία έλαβε βοήθεια στο σπίτι από τον γιατρό της και κατάφερε να νικήσει τον ιό χωρίς καν να πάει στο νοσοκομείο, είναι μία από τις πολλές.





🔺"Υπήρχαν γιατροί που από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες της πανδημίας πήγαιναν να θεραπεύσουν τους ασθενείς, και τους αντιμετώπιζαν όχι με παράξενα πράγματα, αλλά με τα φάρμακα που υπήρχαν στο συνταγολόγιο".





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