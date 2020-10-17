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Christian Perronne - "Si Macron avait montré les courbes officielles hier, il aurait été ridicule !"
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6 views • October 17, 2020
15 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=H5n1eYHO0Kg
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
Avec le Professeur Christian Perronne, médecin et professeur des universités-praticien hospitalier, spécialisé des maladies infectieuses émergentes, auteur de "Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?" - Editions Albin Michel
Actualité, politique, invités... Du lundi au vendredi, de 12h à 13h20, retrouvez André Bercoff dans tous ses états.
Sud Radio : https://www.youtube.com/channel/UCESTwDXpoMgiYBHipMdKTkQ
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