© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Lancement de la fondation pour la protection des libertés citoyennes
Follow
0
Share
Report
5 views • May 22, 2020
Le Stu-Dio
21 Mai 2020
Stéphane Blais et André Pitre animent une soirée où ils présenteront les objectifs de la Fondation.
https://www.youtube.com/user/timinounoir
33:42 - Médecins Québecois menacés de sanctions par le ministre Bolduc si ils donnent leur opinion à leurs patients sur la vaccination H1N1 et jusqu'à envoyer des faux patients pour dénoncer ces médecins
POUR FAIRE UN DON À LA FONDATION: https://fpplc.org/
MERCI DE SUPPORTER LE STU-DIO:
https://www.paypal.me/stupitt
https://stu-dio.tv (cliquez sur 'faire un don' en haut à droite)
virement interac: [email protected]
Page Facebook de André: https://www.facebook.com/stupittknows
Pour rejoindre Aleck: https://loiselle.solutions/
Pour découvrir d'autres médias alternatifs: https://videon.tv/
https://www.facebook.com/libertae.sine.qua.non
21 Mai 2020
Stéphane Blais et André Pitre animent une soirée où ils présenteront les objectifs de la Fondation.
https://www.youtube.com/user/timinounoir
33:42 - Médecins Québecois menacés de sanctions par le ministre Bolduc si ils donnent leur opinion à leurs patients sur la vaccination H1N1 et jusqu'à envoyer des faux patients pour dénoncer ces médecins
POUR FAIRE UN DON À LA FONDATION: https://fpplc.org/
MERCI DE SUPPORTER LE STU-DIO:
https://www.paypal.me/stupitt
https://stu-dio.tv (cliquez sur 'faire un don' en haut à droite)
virement interac: [email protected]
Page Facebook de André: https://www.facebook.com/stupittknows
Pour rejoindre Aleck: https://loiselle.solutions/
Pour découvrir d'autres médias alternatifs: https://videon.tv/
https://www.facebook.com/libertae.sine.qua.non
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.