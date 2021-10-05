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Words From The Lord: "The Last Second | Jesus is Ready 2021"!!! - "LET'S GO!!" - "The Earth Is Broken" - "It Is TIME"!! - "A Million Millstones From God Headed To THe Wicked & THE BOILS COME!!"
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251 views • October 05, 2021
The Last Second | Jesus is Ready 2021
https://www.youtube.com/watch?v=TsW0UbefBOA
Eric D Hale - "LET'S GO!!!!!!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=oYUqZ5MJC1o
JESUS HAS SENT OUT SCOUTS TO EACH CITY. MILLION MILLSTONES WITH GOD GPS HEADED TO THE WICKED & BOILS
https://www.youtube.com/watch?v=uUc9tAcwrU4
It Is Time – Ruth Johnson
https://www.teamjesus222.com/post/it-is-time-ruth-johnson
_____________________________________________
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ALL LINKS TO TWITCH (FOR LIVESTREAMS),
BRIGHTEON.COM (FOR ALL VIDEO ARCHIVES)
WE HAVE 24/7 LIVE TEAM JESUS CHAT ON OUR WEBSITE AS WELL
MINISTRY EMAIL: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=TsW0UbefBOA
Eric D Hale - "LET'S GO!!!!!!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=oYUqZ5MJC1o
JESUS HAS SENT OUT SCOUTS TO EACH CITY. MILLION MILLSTONES WITH GOD GPS HEADED TO THE WICKED & BOILS
https://www.youtube.com/watch?v=uUc9tAcwrU4
It Is Time – Ruth Johnson
https://www.teamjesus222.com/post/it-is-time-ruth-johnson
_____________________________________________
BUT IF YOU HAVE TROUBLE EMAIL US AND WE STILL HAVE PAY PAL AS BACKUP AND WE CAN SEND YOU THE LINK :)
ZELLE LINK: https://www.zellepay.com/get-started?gclid=Cj0KCQjw0caCBhCIARIsAGAfuMwdn03MYLDkYNVRaIFI-bNsqdqbxsTsJJlvYMTexLLig49YQcgpYrYaAkTiEALw_wcB
TEAMJESUS222.COM
ALL LINKS TO TWITCH (FOR LIVESTREAMS),
BRIGHTEON.COM (FOR ALL VIDEO ARCHIVES)
WE HAVE 24/7 LIVE TEAM JESUS CHAT ON OUR WEBSITE AS WELL
MINISTRY EMAIL: [email protected]
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