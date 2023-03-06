MUSLIM OBAMA EXPOSED!

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OBAMA AKA BERRY SATERO SHOULD HAVE BEEN ARRESTED FOR CRIMES AGAINST DECADES AGO. THIS CLOSED HOMOSEXUAL MARRIED TO A WOMAN NAMED MIKE AS THE MURDERED JOAN RIVERS EXPOSED. HAS HAD COUNTLESS PEOPLE MURDERED JUST LIKE THE TREASONOUS BILL & HILLARY CLINTON. BARRAK'S PERSONAL FILE IS STILL SEALED UNDER NATIONAL SECURITY. SOME PEOPLE THINK HE WAS CRETED IN A TEST TUBE LAB AND HAS ALIEN DNA. BY THE WAY, HIS BRITH CERTIFICATE WAS A FRAUD AND THE WOMAN IN HAWAII EXPOSED IT WAS MURDERED. PLEASE SEND THIS IMPORTANT VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW...