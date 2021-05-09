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ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΓΙΑΤΡΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΟ ΠΟΥ ΕΛΑΤΤΩΣΕ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ
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2105 views • May 09, 2021
Ο ρυθμός είναι τόσο ξέφρενος πλέον που ανα πάσα στιγμή βλέπουμε εν παραλλήλω τον παραλογισμό της ατζέντας να ξεδιπλώνεται ευθαρσώς. ´Ηρθε η ώρα λοιπόν οι ειδικοί του εξωτερικού να μας γνωστοποιήσουν πως μοιραία η πολυπόθητη ανοσια της αγέλης αποτελεί λιγότερο ασφαλή πόθο κι από χίμαιρα διότι οι μεταλλάξεις φαίνεται πως είναι λίγο πιο γρήγορες από τα αν μη τι άλλο τσακάλια ειδικούς που θα μας κοπανάνε τα εμβόλια αρειμανίως ούτως ώστε κάποτε να τις καταποντίσουμε ενώ ακόμα υπάρχουν αρκετοί αρνητές όπως και μικρά παιδιά που έχουν μείνει αμετάλλαχτα.
Τα δυο τελευταία φυσικά αναμένουν να τα εξαλείψουν άμεσα, το πρώτο με την υποχρεωτικότητα και το δεύτερο με τις ταχύτατες δήθεν εγκρίσεις ανάγκης για μικρές ηλικίες. Μάλιστα μας γνωστοποιούν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά σκοπεύουν να τα μπολιάσουν το καλοκαίρι με τα πολύ μικρά σύντομα να ακολουθούν μιας και οι “έρευνες” είναι ήδη υπό εξέλιξη. Και παράλληλα με αυτό βλέπουμε πως με αντισυνταγματικές ΚΥΑ ενθαρρύνουν τους διευθυντες να εφαρμόσουν βασανισμό στα σχολεία υποσχόμενοι ότι θα τυπώσουν χρήμα και γι’αυτούς για τα δικάστικά έξοδα που αναμένονται να χρειαστούν οπότε μιλήσαμε και για κάποιες ενδεχόμενες λύσεις.
Επίσης σε σχέση με τα εμβόλια αρχίζει και συζητίεται όλο και περισσότερο το θέμα του “shedding” δηλαδή της περίπτωση κάποιος μη εμβολιασμένος να κολλήσει κάτι από κάποιον εμβολιασμένο και είδαμε στοιχεία από τις ίδιες τις έρευνες της Pfizer. Aλλά μέσα σε όλα αυτά αναρωτιέμαι πώς αλλιώς θα μπορούσε να επιβιώσει μέσα σε αυτό το χείμαρρο πληροφορίας και διαρκών συναισθηματικών προκλησεων ένας άνθρωπος αν δεν έχει παρατηρήσει καλά τον εαυτό του και να έχει εξοικειωθεί με τον τρόπο που λειτουργεί η ψυχοσύνθεση του.
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HELIX Outbreak is Happening NOW https://youtu.be/aL4K1UZxzTQ
“Έφυγε” ο Στρατηγός Γεώργιος Αϋφαντής, αφήνοντας παρακαταθήκη και ανοικτή επιστολή στον Ελληνικό λαό https://youtu.be/pWHo0F6svSw
ΕΛ ΣΤΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ: Περίοδος 1η έως 13η εβδομάδα, 2021 https://cutt.ly/3bIjF8V
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/9.02.2007)
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203528.2007.pdf
ΚΥΑ για υποχρεωτικα τεστ https://angelokarageorgos.gr/Files/KYA.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για διευθυντη https://angelokarageorgos.gr/Files/ypeythinidilwsi.doc
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ https://2021ellada.blogspot.com/2021/04/blog-post_4.html
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΉ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ https://2021ellada.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Α.Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΛΙΩΤΑ https://2021ellada.blogspot.com/2021/04/blog-post_14.html
Τα δυο τελευταία φυσικά αναμένουν να τα εξαλείψουν άμεσα, το πρώτο με την υποχρεωτικότητα και το δεύτερο με τις ταχύτατες δήθεν εγκρίσεις ανάγκης για μικρές ηλικίες. Μάλιστα μας γνωστοποιούν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά σκοπεύουν να τα μπολιάσουν το καλοκαίρι με τα πολύ μικρά σύντομα να ακολουθούν μιας και οι “έρευνες” είναι ήδη υπό εξέλιξη. Και παράλληλα με αυτό βλέπουμε πως με αντισυνταγματικές ΚΥΑ ενθαρρύνουν τους διευθυντες να εφαρμόσουν βασανισμό στα σχολεία υποσχόμενοι ότι θα τυπώσουν χρήμα και γι’αυτούς για τα δικάστικά έξοδα που αναμένονται να χρειαστούν οπότε μιλήσαμε και για κάποιες ενδεχόμενες λύσεις.
Επίσης σε σχέση με τα εμβόλια αρχίζει και συζητίεται όλο και περισσότερο το θέμα του “shedding” δηλαδή της περίπτωση κάποιος μη εμβολιασμένος να κολλήσει κάτι από κάποιον εμβολιασμένο και είδαμε στοιχεία από τις ίδιες τις έρευνες της Pfizer. Aλλά μέσα σε όλα αυτά αναρωτιέμαι πώς αλλιώς θα μπορούσε να επιβιώσει μέσα σε αυτό το χείμαρρο πληροφορίας και διαρκών συναισθηματικών προκλησεων ένας άνθρωπος αν δεν έχει παρατηρήσει καλά τον εαυτό του και να έχει εξοικειωθεί με τον τρόπο που λειτουργεί η ψυχοσύνθεση του.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/me-to-zori-giatreia
HELIX Outbreak is Happening NOW https://youtu.be/aL4K1UZxzTQ
“Έφυγε” ο Στρατηγός Γεώργιος Αϋφαντής, αφήνοντας παρακαταθήκη και ανοικτή επιστολή στον Ελληνικό λαό https://youtu.be/pWHo0F6svSw
ΕΛ ΣΤΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ: Περίοδος 1η έως 13η εβδομάδα, 2021 https://cutt.ly/3bIjF8V
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26/9.02.2007)
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A3%203528.2007.pdf
ΚΥΑ για υποχρεωτικα τεστ https://angelokarageorgos.gr/Files/KYA.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για διευθυντη https://angelokarageorgos.gr/Files/ypeythinidilwsi.doc
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ https://2021ellada.blogspot.com/2021/04/blog-post_4.html
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΉ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ https://2021ellada.blogspot.com/2021/05/blog-post.html
ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Α.Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΛΙΩΤΑ https://2021ellada.blogspot.com/2021/04/blog-post_14.html
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