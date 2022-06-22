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MORE VAXXED! TRACKED BIO METRIC HACKED - SHEEP! - DEHH!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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164 views • June 22, 2022

THE TURKS KNOW! EVERGREEN GLOBALIST PLAN EXPOSED ON TURKISH TV - https://www.brighteon.com/4c9ae5c0-40b7-48f1-b4f1-681a2620287e

CHINA HAS MADE A MACHINE TO SUCK UP ITS MURDERED JAB VICTIMS - https://www.brighteon.com/7643858f-45dc-4ed1-8cea-868c664ce1a7

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311


RUSSIA PROVIDES FURTHER EVIDENCE OF ALLEGED BIOWEAPON LABS IN UKRAINE | RT - https://www.bitchute.com/video/ejr1BHiEyd2o/

CAPTURED BRITS CONFESS THERE CRIMES AGAINST RUSSIA - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34ITS MUCH WORSE THAN YOU THINK! - https://www.brighteon.com/0a19fd3a-3283-4c0e-9f90-9c500d648b9f
NEVER FIGHT ALONG SIDE NAZIS - https://www.brighteon.com/14e196db-5899-4ccf-be06-453f8bdadd34

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