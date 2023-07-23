Neue Wege Gehen (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Mit dem Video "Papiersturm" (https://t.me/ftaol1/159) hat Andreas aufgezeigt, dass wir neue Wege gehen müssen.





Es bringt nichts weiter im Kreisverkehr zu laufen oder zu warten auf Putin, die AfD (Alternative für Israel), die galaktische Föderation, die White Hats oder Q.





Auch das Warten auf ein "Erbarmen" des Regime, der schwarzen Söldner (sei es die BRD-Prügelknaben oder die Invasoren aus Mordor) IST vergebens.





Solange es uns noch gibt und weitere aufrechte Wahrheitskämpfer, solange ist nichts verloren!

Andreas hat immer an unser Volk und unsere Rasse geglaubt!!

Es ist unsere Pflicht, unser Bestmöglichstes zu tun!





0:48 Videotipp:

Kultureller Marxismus - FTAOL (30 Minuten)

https://t.me/ftaolarchiv/194





Danke für eure Aufmerksamkeit!

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