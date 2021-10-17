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Anthropologie de la santé & Covid-19, l’analyse complète de Jean-Dominique Michel
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0 view • October 17, 2021
13 octobre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=39kqev1URVs
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
Dans cet interview du 16 septembre 2021, Jean-Dominique Michel nous explique ce qu’est l’anthropologie de la santé et fait le lien avec la situation liée au Covid-19.
Qu’est ce que l’anthropologie de la santé ? Comment se sont construites les sociétés autour de la question de la vie et de la mort ? En quoi l’épidémie de Covid-19 et la gestion sanitaire ont bousculé nos fondamentaux ? Jean-Dominique Michel nous apporte des éléments de réponse pour éclairer le débat. Il nous explique en quoi la modernité est une mentalité collective en plein effondrement à travers un déferlement totalitaire sur nos sociétés.
Le blog de Jean-Dominique Michel : https://jdmichel.blog.tdg.ch
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