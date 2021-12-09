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La Résistance - Renard Buté
luciole
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120 views • December 09, 2021
5 déc. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Qqm9ftNjtmY
Renard Buté : https://www.youtube.com/channel/UCXq3wnviuH0cML4MHbdGlhg

Description d'origine :

Toutes les vidéos Renard Buté sur : https://odysee.com/@RenardBute:3
Retrouvez Renard Buté sur
Telegram : https://t.me/renardbute
Twitter : https://twitter.com/RenardBute


* Rejoindre les collectifs locaux

Réinfocovid : https://reinfocovid.fr/carte/
RSA : https://solidariteactive.fr/carte-groupes-rsa
Bon Sens : https://bonsens.info/referents-locaux/
Un nôtre monde : https://www.unnotremonde.fr/accompagner/
Les Résistants : https://resistants.fr/

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Témoignages des effets secondaires des vaccins anti-covid : https://t.me/temoignagesdangerVaccinc...

Arguments contre les vaccins, les 30 points de Strategika :
https://strategika.fr/?s=30

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* Autonomie :

Chaîne youtube de Citoyen Prévoyant : https://www.youtube.com/c/Citoyenpr%C3%A9voyant
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* Légal :

Guide juridique pour la liberté vaccinale : https://drive.google.com/file/d/1C2vTMhJxe7fsPFx7upwAv_R0t4Uz3dGz/view

Telegram de Me Araujo-Recchia : https://t.me/vdar_avocat


* Intelligence Collective :

Plateforme de RSA pour s'inscrire et proposer ses compétences : https://form.jotform.com/211942482614354
Réseau social Plaanet : https://plaanet.io/login
La stratégie des Résistants : https://resistants.fr/strategie/

* Cyber :

Messageries cryptées :

Session (messagerie sur blockchain, sans serveurs) : https://play.google.com/store/apps/details?id=network.loki.messenger&;hl=fr&gl=US

Groupe Telegram de cybersécurité : https://t.me/securite_informatique_libre

* Politique :

La Concorde Citoyenne : https://laconcordecitoyenne2022.fr/
Le Gouv sur France Démocratie Directe : https://legouv.fr/ils-lont-fait/france-democratie-directe-aux-regionales/
Conseil National de Transition : https://conseilnationaldetransition.fr/
Collectif des Maires Résistants : https://www.facebook.com/LeCollectifDesMairesResistants
Keywords
resistancecovidmasquesvaccinstotalitarismepartisansrenardbute
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