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La Résistance - Renard Buté
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120 views • December 09, 2021
5 déc. 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=Qqm9ftNjtmY
Renard Buté : https://www.youtube.com/channel/UCXq3wnviuH0cML4MHbdGlhg
Description d'origine :
Toutes les vidéos Renard Buté sur : https://odysee.com/@RenardBute:3
Retrouvez Renard Buté sur
Telegram : https://t.me/renardbute
Twitter : https://twitter.com/RenardBute
* Rejoindre les collectifs locaux
Réinfocovid : https://reinfocovid.fr/carte/
RSA : https://solidariteactive.fr/carte-groupes-rsa
Bon Sens : https://bonsens.info/referents-locaux/
Un nôtre monde : https://www.unnotremonde.fr/accompagner/
Les Résistants : https://resistants.fr/
* Réinformation :
- Bons sites de réinformation
https://strategika.fr/
https://reinfocovid.fr/articles-scientifiques
https://francesoir.fr/
https://lemediaen442.fr/
https://www.lifesitenews.com/
https://lesdeqodeurs.fr/
https://www.lelibrepenseur.org/
https://cogiito.com/
Groupes Telegram :
https://t.me/LeGrandReveil
https://t.me/frontmediatique
https://t.me/resistants_fr
Témoignages des effets secondaires des vaccins anti-covid : https://t.me/temoignagesdangerVaccinc...
Arguments contre les vaccins, les 30 points de Strategika :
https://strategika.fr/?s=30
Affiches, tracts et stickers de La Rose Blanche :
https://t.me/laroseblancheFR
Méthode pour changer les affiches publicitaires :
https://www.youtube.com/watch?v=oZDHs6-8cSE&;t=0s
* Autonomie :
Chaîne youtube de Citoyen Prévoyant : https://www.youtube.com/c/Citoyenpr%C3%A9voyant
Groupe Telegram des bases autonomes : https://t.me/BaseAutonome
* Légal :
Guide juridique pour la liberté vaccinale : https://drive.google.com/file/d/1C2vTMhJxe7fsPFx7upwAv_R0t4Uz3dGz/view
Telegram de Me Araujo-Recchia : https://t.me/vdar_avocat
* Intelligence Collective :
Plateforme de RSA pour s'inscrire et proposer ses compétences : https://form.jotform.com/211942482614354
Réseau social Plaanet : https://plaanet.io/login
La stratégie des Résistants : https://resistants.fr/strategie/
* Cyber :
Messageries cryptées :
Session (messagerie sur blockchain, sans serveurs) : https://play.google.com/store/apps/details?id=network.loki.messenger&;hl=fr&gl=US
Groupe Telegram de cybersécurité : https://t.me/securite_informatique_libre
* Politique :
La Concorde Citoyenne : https://laconcordecitoyenne2022.fr/
Le Gouv sur France Démocratie Directe : https://legouv.fr/ils-lont-fait/france-democratie-directe-aux-regionales/
Conseil National de Transition : https://conseilnationaldetransition.fr/
Collectif des Maires Résistants : https://www.facebook.com/LeCollectifDesMairesResistants
Renard Buté : https://www.youtube.com/channel/UCXq3wnviuH0cML4MHbdGlhg
Description d'origine :
Toutes les vidéos Renard Buté sur : https://odysee.com/@RenardBute:3
Retrouvez Renard Buté sur
Telegram : https://t.me/renardbute
Twitter : https://twitter.com/RenardBute
* Rejoindre les collectifs locaux
Réinfocovid : https://reinfocovid.fr/carte/
RSA : https://solidariteactive.fr/carte-groupes-rsa
Bon Sens : https://bonsens.info/referents-locaux/
Un nôtre monde : https://www.unnotremonde.fr/accompagner/
Les Résistants : https://resistants.fr/
* Réinformation :
- Bons sites de réinformation
https://strategika.fr/
https://reinfocovid.fr/articles-scientifiques
https://francesoir.fr/
https://lemediaen442.fr/
https://www.lifesitenews.com/
https://lesdeqodeurs.fr/
https://www.lelibrepenseur.org/
https://cogiito.com/
Groupes Telegram :
https://t.me/LeGrandReveil
https://t.me/frontmediatique
https://t.me/resistants_fr
Témoignages des effets secondaires des vaccins anti-covid : https://t.me/temoignagesdangerVaccinc...
Arguments contre les vaccins, les 30 points de Strategika :
https://strategika.fr/?s=30
Affiches, tracts et stickers de La Rose Blanche :
https://t.me/laroseblancheFR
Méthode pour changer les affiches publicitaires :
https://www.youtube.com/watch?v=oZDHs6-8cSE&;t=0s
* Autonomie :
Chaîne youtube de Citoyen Prévoyant : https://www.youtube.com/c/Citoyenpr%C3%A9voyant
Groupe Telegram des bases autonomes : https://t.me/BaseAutonome
* Légal :
Guide juridique pour la liberté vaccinale : https://drive.google.com/file/d/1C2vTMhJxe7fsPFx7upwAv_R0t4Uz3dGz/view
Telegram de Me Araujo-Recchia : https://t.me/vdar_avocat
* Intelligence Collective :
Plateforme de RSA pour s'inscrire et proposer ses compétences : https://form.jotform.com/211942482614354
Réseau social Plaanet : https://plaanet.io/login
La stratégie des Résistants : https://resistants.fr/strategie/
* Cyber :
Messageries cryptées :
Session (messagerie sur blockchain, sans serveurs) : https://play.google.com/store/apps/details?id=network.loki.messenger&;hl=fr&gl=US
Groupe Telegram de cybersécurité : https://t.me/securite_informatique_libre
* Politique :
La Concorde Citoyenne : https://laconcordecitoyenne2022.fr/
Le Gouv sur France Démocratie Directe : https://legouv.fr/ils-lont-fait/france-democratie-directe-aux-regionales/
Conseil National de Transition : https://conseilnationaldetransition.fr/
Collectif des Maires Résistants : https://www.facebook.com/LeCollectifDesMairesResistants
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