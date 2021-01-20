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20.01.2021. После вакцинации вселяется бес.
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8176 views • December 31, 2020
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Содержание:
02:23 Люцифераза - звериная метка человека. https://www.youtube.com/watch?v=dXGcyCyWPxY.
Сегодня мы поговорим о том, что вакцинация от ковид-19 - от дьявола и ведет к уничтожению души человека, о том что с помощью прививки человеку присваивается индивидуальный номер, с помощью которого будут им управлять.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
02:23 Люцифераза - звериная метка человека. https://www.youtube.com/watch?v=dXGcyCyWPxY.
Сегодня мы поговорим о том, что вакцинация от ковид-19 - от дьявола и ведет к уничтожению души человека, о том что с помощью прививки человеку присваивается индивидуальный номер, с помощью которого будут им управлять.
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