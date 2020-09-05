THE BIG LIE_ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ

Ντοκουμέντο που ΚΑΤΕΒΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ και ΔΙΑ ΠΑΝΤΩΣ !



Τι έγραφαν οι εφημερίδες των ΗΠΑ (και ΚΑΝΑΔΑ ! ) ΠΡΟ "Ολοκαυτώματος" :



1) "The Sun", Νέα Υόρκη, 06/06/1915

2) "New York Times", Νέα Υόρκη, 18/10/1918

3) "New York Times", Νέα Υόρκη, 08/09/1919

4) "New York Times", Νέα Υόρκη, 12/11/1919

5) "Atlanta Constitution", Ατλάντα, Γεωργία (Georgia), 23/02/1920

6) "New York Times", Νέα Υόρκη, 07/05/1920

7) "New York Times", Νέα Υόρκη, 20/07/1921

8) "Montreal Gazette", Μόντρεαλ, Κεμπέκ, Καναδάς, 29/12/1931

9) "New York Times", Νέα Υόρκη, 31/05/1936

10) "New York Times", Νέα Υόρκη, 23/02/1938



Από τα παραπάνω εξάγεται το ασφαλές συμπέρασμα (για όσους ΑΚΟΜΗ διαθέτουν την ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ), πως οι

αδερφοί μας εν Κυρίω Εβραίοι, θυσιάστηκαν (σαφέστατα ΠΟΛΥ λιγότεροι και ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ πως ΔΕΝ ήταν οι ΜΟΝΟΙ) από τους σιωνιστές -

καμπαλιστές - εωσφοριστές ομόεθνους τους, ΔΙΧΩΣ ΟΙΚΤΟ και ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ με "έπαθλο" την δημιουργία του κράτους

του Ισραήλ εις βάρος των Παλαιστινίων σε πρώτο χρόνο.

Αν συνυπολογίσεις τι έχει προκύψει με το "εθνικό" αφήγημα του δύστυχου αυτού λαού, εύχομαι να είσαι σε θέση να συνδέσεις τις

τελείες που οδηγούν - με μαθηματική ακρίβεια - στην παγκόσμια διακυβέρνηση και τον μεσσία που αναμένουν.

Πείτε τους και εσείς (γιατί εγώ τους τα λέω και δεν με υπολογίζουν) πως μονάχα ΕΝΑΝ δεν ρώτησαν και την άδεια Του δεν επήραν,

του Παντοκράτορα Ιησού Χριστού.



Ο καιρός γαρ εγγύς...



ΥΓ Αν ακόμη πιστεύεις την προπαγάνδα από την ταινία "Η λίστα του Σίντλερ" και τον εβραίο παραγωγό Σπίλμπεργκ, με συγχωρείς, αλλά από τη πλύση εγκεφάλου και την αποβλάκωση, έχεις ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ανάγκη ΝΑ ΤΟ ΚΟΙΤΑΞΕΙΣ !!





Από τον ΑΞΙΟ και ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

"The Ancient King" η μετάφραση του βίντεο.