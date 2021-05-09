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The PushBack | El contragolpe de la Resistencia. El Documental sobre el día en que la humanidad se levantó 20-03-2021
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Subtitulado por https://elinvestigador.org y https://Europa.is/Freedom
The PushBack - El contragolpe de la Resistencia es un documental que muestra las manifestaciones pacíficas masivas del 20 de Marzo ocurridas a la vez en más de 40 países de todo el mundo. En pro de la Libertad y los derechos humanos, y en contra de las medidas de la agenda tiránica impuesta con la escusa del Covid19.
El día que la humanidad se levantó, todos juntos y dijeron, "Basta Ya de tiranía, Somos seres humanos, no somos esclavos. Y defendemos la Libertad y los derechos humanos fundamentales".
Documental original producido por
Original video produced by https://www.oraclefilms.com/
The PushBack - El contragolpe de la Resistencia es un documental que muestra las manifestaciones pacíficas masivas del 20 de Marzo ocurridas a la vez en más de 40 países de todo el mundo. En pro de la Libertad y los derechos humanos, y en contra de las medidas de la agenda tiránica impuesta con la escusa del Covid19.
El día que la humanidad se levantó, todos juntos y dijeron, "Basta Ya de tiranía, Somos seres humanos, no somos esclavos. Y defendemos la Libertad y los derechos humanos fundamentales".
Documental original producido por
Original video produced by https://www.oraclefilms.com/
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