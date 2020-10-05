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La plus grande diversion de la crise globale actuelle - Mika Denissot
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18 views • October 05, 2020
Vous rappelez vous du monde d’hier ?
De l’ancien monde.
Un monde où les enfants jouaient dans la rue.
Un monde où nous étions libres de nous rencontrer de s’aimer, de faire la fête.
Un monde où nous pouvions nous exprimer en toute liberté.
Un monde où nous étions libres de faire des choix.Choisir comment nous voulions vivre. Comment nous voulions mourir. De la manière dont nous voulions nous soigner.
Eh bien depuis le Covid , ce monde n’existe plus et ne reviendra plus.
Ne croyez pas que ce soit les gouvernements qui ont pris le peuple en otage non.
Eux aussi le sont … pris en otage. Et de plus en plus avec cette crise financière 2020
Nous entrons dans une nouvelle ère. Sous la base d’un virus inoffensif pour la plus grande majorité de la population mondiale, les entreprises privées et les multinationales prennent petit à petit le contrôle de notre monde, de notre économie, prennent le contrôle des états, et meme du président Macron des décisions politiques, de nos impôts de nos comportements et de plus en plus : le contrôle sur nos vies.
Dans cette vidéo nous allons regarder l’autre côté de cette pandémie. Les vrais enjeux derrière cette mascarade planétaire. Le plan admirablement orchestrer qui est mis en place pour construire un nouveau système.
Liens et sources vues dans cette vidéo en dessous 👇🏽
👇🏽 BLOG, ET SITES 👇🏽
→ Blog: https://www.blog-soulinamind.fr
→ Web site : https://www.soulinamind.com
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✔️Facebook : https://www.facebook.com/soulinamind
✔️Instagram : https://www.instagram.com/mika_denissot_soulinamind/
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✔️Pinterest : http://bit.ly/2CmMGB8
➖A PROPOS DE MIKA➖
👉 https://noe-soulinamind.com/mika-fr/
Mika
Liens et sources :
https://www.capital.fr/economie-politique/amazon-ne-paie-toujours-pas-dimpot-sur-les-societes-aux-etats-unis-1327838
https://www.dynamique-mag.com/article/entreprises-paient-impots-france.9039
https://www.bfmtv.com/tech/google-paye-toujours-aussi-peu-d-impots-en-france_AN-201908020005.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-caisse-des-depots-fait-une-croix-sur-une-grosse-dette-due-par-luc-besson-1376589
https://www.capital.fr/economie-politique/amazon-ne-paie-toujours-pas-dimpot-sur-les-societes-aux-etats-unis-1327838
https://www.mediapart.fr/journal/international/081019/la-fondation-gates-donne-19-million-d-euros-au-monde?onglet=full
https://www.mediapart.fr/journal/economie/dossier/la-faillite-du-systeme-bancaire
https://www.independancefinanciere.fr/economie/plusieurs-banques-europeennes-font-faillite-dans-le-silence-assourdissant-des-medias-francais/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/faillites-des-banques-les-fonds-de-garantie-des-depots-assez-solides-juge-leurope-1373056
https://www.marianne.net/economie/krach-les-banques-francaises-sont-sous-la-menace-de-la-faillite-d-une-grande-banque
https://fr.sputniknews.com/economie/202006151043955332-vers-des-faillites-de-banques-europeennes-ce-nest-pas-totalement-a-exclure/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/banques-2000-distributeurs-de-billets-en-moins-en-un-an-1227399%23:-:text=Les%2520banques%2520ont%2520supprim%25C3%25A9%25202.000%2520distributeurs%2520de%2520billets%2520en%2520un%2520an%2C-Michel%2520GAILLARD%252FREA&;text=La%2520baisse%2520s%27acc%25C3%25A9l%25C3%25A8re.%2Cet%2520la%2520Banque%2520de%2520France
https://www.youtube.com/watch?v=lim6zskgkUc
https://www.youtube.com/watch?v=ALN3UkxXA8g
https://www.globalgoals.org
https://www.globalgoals.org/partners
https://www.youtube.com/watch?v=Qn7P1W8PqR8
De l’ancien monde.
Un monde où les enfants jouaient dans la rue.
Un monde où nous étions libres de nous rencontrer de s’aimer, de faire la fête.
Un monde où nous pouvions nous exprimer en toute liberté.
Un monde où nous étions libres de faire des choix.Choisir comment nous voulions vivre. Comment nous voulions mourir. De la manière dont nous voulions nous soigner.
Eh bien depuis le Covid , ce monde n’existe plus et ne reviendra plus.
Ne croyez pas que ce soit les gouvernements qui ont pris le peuple en otage non.
Eux aussi le sont … pris en otage. Et de plus en plus avec cette crise financière 2020
Nous entrons dans une nouvelle ère. Sous la base d’un virus inoffensif pour la plus grande majorité de la population mondiale, les entreprises privées et les multinationales prennent petit à petit le contrôle de notre monde, de notre économie, prennent le contrôle des états, et meme du président Macron des décisions politiques, de nos impôts de nos comportements et de plus en plus : le contrôle sur nos vies.
Dans cette vidéo nous allons regarder l’autre côté de cette pandémie. Les vrais enjeux derrière cette mascarade planétaire. Le plan admirablement orchestrer qui est mis en place pour construire un nouveau système.
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https://www.bfmtv.com/tech/google-paye-toujours-aussi-peu-d-impots-en-france_AN-201908020005.html
https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-caisse-des-depots-fait-une-croix-sur-une-grosse-dette-due-par-luc-besson-1376589
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https://www.mediapart.fr/journal/economie/dossier/la-faillite-du-systeme-bancaire
https://www.independancefinanciere.fr/economie/plusieurs-banques-europeennes-font-faillite-dans-le-silence-assourdissant-des-medias-francais/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/faillites-des-banques-les-fonds-de-garantie-des-depots-assez-solides-juge-leurope-1373056
https://www.marianne.net/economie/krach-les-banques-francaises-sont-sous-la-menace-de-la-faillite-d-une-grande-banque
https://fr.sputniknews.com/economie/202006151043955332-vers-des-faillites-de-banques-europeennes-ce-nest-pas-totalement-a-exclure/
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/banques-2000-distributeurs-de-billets-en-moins-en-un-an-1227399%23:-:text=Les%2520banques%2520ont%2520supprim%25C3%25A9%25202.000%2520distributeurs%2520de%2520billets%2520en%2520un%2520an%2C-Michel%2520GAILLARD%252FREA&;text=La%2520baisse%2520s%27acc%25C3%25A9l%25C3%25A8re.%2Cet%2520la%2520Banque%2520de%2520France
https://www.youtube.com/watch?v=lim6zskgkUc
https://www.youtube.com/watch?v=ALN3UkxXA8g
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