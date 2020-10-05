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La plus grande diversion de la crise globale actuelle - Mika Denissot
luciole
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18 views • October 05, 2020
Vous rappelez vous du monde d’hier ?
De l’ancien monde.
Un monde où les enfants jouaient dans la rue.
Un monde où nous étions libres de nous rencontrer de s’aimer, de faire la fête.
Un monde où nous pouvions nous exprimer en toute liberté.
Un monde où nous étions libres de faire des choix.Choisir comment nous voulions vivre. Comment nous voulions mourir. De la manière dont nous voulions nous soigner.

Eh bien depuis le Covid , ce monde n’existe plus et ne reviendra plus.
Ne croyez pas que ce soit les gouvernements qui ont pris le peuple en otage non.
Eux aussi le sont … pris en otage. Et de plus en plus avec cette crise financière 2020

Nous entrons dans une nouvelle ère. Sous la base d’un virus inoffensif pour la plus grande majorité de la population mondiale, les entreprises privées et les multinationales prennent petit à petit le contrôle de notre monde, de notre économie, prennent le contrôle des états, et meme du président Macron des décisions politiques, de nos impôts de nos comportements et de plus en plus : le contrôle sur nos vies.

Dans cette vidéo nous allons regarder l’autre côté de cette pandémie. Les vrais enjeux derrière cette mascarade planétaire. Le plan admirablement orchestrer qui est mis en place pour construire un nouveau système.

Liens et sources vues dans cette vidéo en dessous 👇🏽

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Mika

Liens et sources :
https://www.capital.fr/economie-politique/amazon-ne-paie-toujours-pas-dimpot-sur-les-societes-aux-etats-unis-1327838

https://www.dynamique-mag.com/article/entreprises-paient-impots-france.9039

https://www.bfmtv.com/tech/google-paye-toujours-aussi-peu-d-impots-en-france_AN-201908020005.html

https://www.capital.fr/entreprises-marches/la-caisse-des-depots-fait-une-croix-sur-une-grosse-dette-due-par-luc-besson-1376589

https://www.capital.fr/economie-politique/amazon-ne-paie-toujours-pas-dimpot-sur-les-societes-aux-etats-unis-1327838

https://www.mediapart.fr/journal/international/081019/la-fondation-gates-donne-19-million-d-euros-au-monde?onglet=full

https://www.mediapart.fr/journal/economie/dossier/la-faillite-du-systeme-bancaire

https://www.independancefinanciere.fr/economie/plusieurs-banques-europeennes-font-faillite-dans-le-silence-assourdissant-des-medias-francais/

https://www.capital.fr/entreprises-marches/faillites-des-banques-les-fonds-de-garantie-des-depots-assez-solides-juge-leurope-1373056

https://www.marianne.net/economie/krach-les-banques-francaises-sont-sous-la-menace-de-la-faillite-d-une-grande-banque

https://fr.sputniknews.com/economie/202006151043955332-vers-des-faillites-de-banques-europeennes-ce-nest-pas-totalement-a-exclure/

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/banques-2000-distributeurs-de-billets-en-moins-en-un-an-1227399%23:-:text=Les%2520banques%2520ont%2520supprim%25C3%25A9%25202.000%2520distributeurs%2520de%2520billets%2520en%2520un%2520an%2C-Michel%2520GAILLARD%252FREA&;text=La%2520baisse%2520s%27acc%25C3%25A9l%25C3%25A8re.%2Cet%2520la%2520Banque%2520de%2520France

https://www.youtube.com/watch?v=lim6zskgkUc
https://www.youtube.com/watch?v=ALN3UkxXA8g
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