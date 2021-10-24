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Hat Joebama es schon wieder getan❓ Transkript ↓
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120 views • October 24, 2021
DRAN BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
❝Ich bin nicht Euer Präsident; Donald Trump ist immer noch Euer Präsident.❞
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„Wir haben aber noch einen langen Weg vor uns. Es geht darum, die Behörden zu nutzen, um den Ansturm staatlicher Gesetze anzufechten, die das Wahlrecht untergraben, sei es auf alte oder neue Weise.
Es geht um etwa 20 % der Rep... oder besser die Hälfte der Republikaner, der registrierten Republikaner: Ich bin nicht Euer Präsident; Donald Trump ist immer noch Euer Präsident.
Wie wir Katholiken sagen: "Oh, mein Gott".“
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
❝Ich bin nicht Euer Präsident; Donald Trump ist immer noch Euer Präsident.❞
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„Wir haben aber noch einen langen Weg vor uns. Es geht darum, die Behörden zu nutzen, um den Ansturm staatlicher Gesetze anzufechten, die das Wahlrecht untergraben, sei es auf alte oder neue Weise.
Es geht um etwa 20 % der Rep... oder besser die Hälfte der Republikaner, der registrierten Republikaner: Ich bin nicht Euer Präsident; Donald Trump ist immer noch Euer Präsident.
Wie wir Katholiken sagen: "Oh, mein Gott".“
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1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
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