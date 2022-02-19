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2 #РЕГРЕССИВНЫЙГИПНОЗ; #ДУША; СЧИТЫВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ. Все не так как вы думали...
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6 views • February 19, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я ОПИСЫВАЮ СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ИНСТРУМЕНТ ПОД НАЗВАНИЕМ РЕГРЕССИВНЫЙ ГИПНОЗ на пальцах объясняю устройство ДУШИ и как считывается реальная информация, а не фантазии и иллюзии из АСТРАЛА... много людей и каналов на Ютуб слушают рассказы из "АСТРАЛЬНОГО ТЕАТРА АБСУРДА" не понимая, что АСТРАЛ ЭТО МИР ФАНТАЗИЙ И ВЕРОВАНИЙ ЛЮДЕЙ И ОН НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С РЕАЛЬНОСТЬЮ. АСТРАЛ ВЫГОДЕН МАНИПУЛЯТОРАМ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮ МИРОМ ЧЕРЕЗ ВЛАСТЬ, НАУКУ, РЕЛИГИИ И ЭЗОТЕРИКУ - ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ИЗ КОТОРОГО ВЫРВАТЬСЯ ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТО....
#РЕГРЕСИВНЫЙГИПНОЗ #ДУША #ПРОШЛЫЕЖИЗНИ
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
Тайм коды:
0:00 - Регрессивный гипноз
1:15 - Что такое АСТРАЛ
4:08 - Эфирный план
4:30 - Обитатели АСТРАЛА
4:55 - Душа
10:30 - Проникновение сущностей
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В ЭТОМ ВИДЕО Я ОПИСЫВАЮ СПОСОБ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ИНСТРУМЕНТ ПОД НАЗВАНИЕМ РЕГРЕССИВНЫЙ ГИПНОЗ на пальцах объясняю устройство ДУШИ и как считывается реальная информация, а не фантазии и иллюзии из АСТРАЛА... много людей и каналов на Ютуб слушают рассказы из "АСТРАЛЬНОГО ТЕАТРА АБСУРДА" не понимая, что АСТРАЛ ЭТО МИР ФАНТАЗИЙ И ВЕРОВАНИЙ ЛЮДЕЙ И ОН НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С РЕАЛЬНОСТЬЮ. АСТРАЛ ВЫГОДЕН МАНИПУЛЯТОРАМ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮ МИРОМ ЧЕРЕЗ ВЛАСТЬ, НАУКУ, РЕЛИГИИ И ЭЗОТЕРИКУ - ЗАМКНУТЫЙ КРУГ ИЗ КОТОРОГО ВЫРВАТЬСЯ ОЧЕНЬ НЕ ПРОСТО....
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