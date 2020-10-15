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FOOD "CRISIS" BEING ENGINNERED AS COMING GLOBAL "EVENT" IN 2021 ? / (GR subs) ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» το 2021 ?
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121 views • October 15, 2020
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» ???
Ίσως ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ»...
ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ «ΓΕΓΟΝΟΣ»... μέσα στη «νέα κανονικότητα»...
«Λέτε να είναι αυτή η δεύτερη πανδημία που υπόσχεται ο μπιλ γκέιτς» έχει βάλει σαν τίτλο ο φίλος στο κανάλι του στο Υ.Τ. για το ίδιο βίντεο, και καθόλου αδικαιολόγητα...
Ίσως ακόμα και πριν το τέλος της παρούσας «κρίσης» (που δεν πρόκειται να «τελειώσει» η «κοβιντ» παρά μόνο ΜΕΤΑ τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ» και που ακόμα και μετά από αυτό, τα «μέτρα» της «νέας κανονικότητας» με άλλο ίσως όνομα θα μείνουν για πάντα στο εξής...), ή κάλλιστα παράλληλα με την «νέα κανονικότητα» στις αρχές του 2021... για να «ΣΦΙΞΟΥΝ ακόμα ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ»... αυτή τη φορά για να ΠΑΡΟΥΝ 100% ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (σε κάποιο ικανό ποσοστό τον είχαν και μέχρι χθες, αλλά τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός, παρά την τεράστια προπαγάνδα ΜΜΕ κλπ, εξακολουθούν να υπερισχύουν ακόμα και στην πολύ νέα γενιά “generation-Z” και μάλιστα ΑΝΤΙΘΕΤΑ στα ΣΧΕΔΙΑ της «ΕΛΙΤ» κατά 71+ %...) και στη συνέχεια να ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ με ΤΕΧΝΗΤΑ και ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ τα οποία θα παράγουν ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ... ενώ παράλληλα «φροντίζουν» ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ τις όποιες δυνατότητες έχουν απομείνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, σε Ανεξάρτητη Γεωργική και Κτηνοτροφική Παραγωγή... Με πάρα πολλούς τρόπους (περισσότερους από όσους φαντάζεστε... πχ «Γεωμηχανική» για όποιους ξέρουν τί σημαίνει, ή πχ «H.A.A.R.P.» επίσης δουλεύει χρόνια μαζί με άλλα... και το αποτέλεσμα το λένε «κλιματική αλλαγή» και «επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής» κλπ κλπ...) εκ των οποίων ένας σημαντικός, είναι η Απαλλοτρίωση πρώην Παραγωγικών εδαφών για χρήση σε «Β.Α.Π.Ε.» / βιομηχανικής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και άλλες χρήσεις για την «Ανάπτυξη», όπως Αεροδρόμια κλπ... και μάλιστα “Fast Track” κι αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα ειδικά από το 2010 και μετά... με την επίσης 100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ «ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ» και τα «Μνημόνια»...
Ο ΑΝΙΔΕΟΣ κόσμος βλέπει να συμβαίνουν διάφορα «γεγονότα» και ΝΟΜΙΖΕΙ οτι τα γεγονότα αυτά είναι ΔΗΘΕΝ «ανεξάρτητα» μεταξύ τους... Αμ δε...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΛΑΝΟ»...
ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΕΝΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ !!!
Τα ονόματα «ΑΤΖΕΝΤΑ-21 / AGENDA-21» ή «ΑΤΖΕΝΤΑ-2030 / AGENDA-2030» και «ΚΟΔΙΚΑΣ ΑΛΙΜΕΝΤΑΡΙΟΥΣ / CODEX ALIMENTARIOUS» που ακούγονται από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας του 2010... σας «λένε» ή σας θυμίζουν κάτι ?????
Και μήπως επίσης θυμάστε ΠΩΣ αποκαλούνταν όσες / όσοι υποστήριζαν και μιλούσαν / έγραφαν εδώ και χρόνια για όλα αυτά ??????....
Χρόνια μιλάω σε φίλους και όχι μόνο, και γράφω «πριβέ» πλέον αλλά κι έγραφα δημόσια στο «φατσοβιβλίο» μέχρι πριν διαγράψω δια παντός το «προφίλ» μου, και δεν ήμουν ούτε είμαι ο μόνος, ευτυχώς, αλλά μας αποκαλούμασταν και αποκαλούμαστε «συνομοσιολόγοι» και «ψεκασμένοι» από τους «σοβαρούς» φίλους και μη... έτσι σαν απλή υπενθύμιση...
Τέλος υπενθυμίζω ότι το όνομα “COVID-19” ακούστηκε και αναφέρθηκε για 1η φορά δημόσια, στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 2019, όπου διοργανωτές ήταν ο Π.Ο.Υ. το Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέϊτς, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η CIA, η Κινεζική Κυβέρνηση και άλλοι «σημαντικοί»... ως «άσκηση ετοιμότητας κατά πιθανής (τότε ακόμα) πανδημίας»... πέρασαν 12 μήνες ήδη... από την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΗ αν και ΔΗΜΟΣΙΑ... ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΖΟΥΜΕ και ΘΑ ΖΟΥΜΕ...
ΞΥΠΝΑΤΕ !!!!
ΑΚΟΜΑ! – ΔΕΝ είναι ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ... ΑΚΟΜΑ!
Μετάφραση - Υποτιτλισμός Βίντεο στα Ελληνικά:
Κανάλι Y.T. «Χειραγώγηση του Νου by the media» https://www.youtube.com/channel/UCSi0wzzNH7Wu9cwIBBijzRA
Ίσως ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ «ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ»...
ΔΕΙΤΕ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ «ΓΕΓΟΝΟΣ»... μέσα στη «νέα κανονικότητα»...
«Λέτε να είναι αυτή η δεύτερη πανδημία που υπόσχεται ο μπιλ γκέιτς» έχει βάλει σαν τίτλο ο φίλος στο κανάλι του στο Υ.Τ. για το ίδιο βίντεο, και καθόλου αδικαιολόγητα...
Ίσως ακόμα και πριν το τέλος της παρούσας «κρίσης» (που δεν πρόκειται να «τελειώσει» η «κοβιντ» παρά μόνο ΜΕΤΑ τον ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ» και που ακόμα και μετά από αυτό, τα «μέτρα» της «νέας κανονικότητας» με άλλο ίσως όνομα θα μείνουν για πάντα στο εξής...), ή κάλλιστα παράλληλα με την «νέα κανονικότητα» στις αρχές του 2021... για να «ΣΦΙΞΟΥΝ ακόμα ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ»... αυτή τη φορά για να ΠΑΡΟΥΝ 100% ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (σε κάποιο ικανό ποσοστό τον είχαν και μέχρι χθες, αλλά τις προσωπικές προτιμήσεις του καθενός, παρά την τεράστια προπαγάνδα ΜΜΕ κλπ, εξακολουθούν να υπερισχύουν ακόμα και στην πολύ νέα γενιά “generation-Z” και μάλιστα ΑΝΤΙΘΕΤΑ στα ΣΧΕΔΙΑ της «ΕΛΙΤ» κατά 71+ %...) και στη συνέχεια να ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ με ΤΕΧΝΗΤΑ και ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ τα οποία θα παράγουν ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ... ενώ παράλληλα «φροντίζουν» ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ τις όποιες δυνατότητες έχουν απομείνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, σε Ανεξάρτητη Γεωργική και Κτηνοτροφική Παραγωγή... Με πάρα πολλούς τρόπους (περισσότερους από όσους φαντάζεστε... πχ «Γεωμηχανική» για όποιους ξέρουν τί σημαίνει, ή πχ «H.A.A.R.P.» επίσης δουλεύει χρόνια μαζί με άλλα... και το αποτέλεσμα το λένε «κλιματική αλλαγή» και «επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα λόγω κλιματικής αλλαγής» κλπ κλπ...) εκ των οποίων ένας σημαντικός, είναι η Απαλλοτρίωση πρώην Παραγωγικών εδαφών για χρήση σε «Β.Α.Π.Ε.» / βιομηχανικής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και άλλες χρήσεις για την «Ανάπτυξη», όπως Αεροδρόμια κλπ... και μάλιστα “Fast Track” κι αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα ειδικά από το 2010 και μετά... με την επίσης 100% ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ «ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ» και τα «Μνημόνια»...
Ο ΑΝΙΔΕΟΣ κόσμος βλέπει να συμβαίνουν διάφορα «γεγονότα» και ΝΟΜΙΖΕΙ οτι τα γεγονότα αυτά είναι ΔΗΘΕΝ «ανεξάρτητα» μεταξύ τους... Αμ δε...
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΛΑΝΟ»...
ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΕΝΩΝΕΤΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ !!!
Τα ονόματα «ΑΤΖΕΝΤΑ-21 / AGENDA-21» ή «ΑΤΖΕΝΤΑ-2030 / AGENDA-2030» και «ΚΟΔΙΚΑΣ ΑΛΙΜΕΝΤΑΡΙΟΥΣ / CODEX ALIMENTARIOUS» που ακούγονται από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας του 2010... σας «λένε» ή σας θυμίζουν κάτι ?????
Και μήπως επίσης θυμάστε ΠΩΣ αποκαλούνταν όσες / όσοι υποστήριζαν και μιλούσαν / έγραφαν εδώ και χρόνια για όλα αυτά ??????....
Χρόνια μιλάω σε φίλους και όχι μόνο, και γράφω «πριβέ» πλέον αλλά κι έγραφα δημόσια στο «φατσοβιβλίο» μέχρι πριν διαγράψω δια παντός το «προφίλ» μου, και δεν ήμουν ούτε είμαι ο μόνος, ευτυχώς, αλλά μας αποκαλούμασταν και αποκαλούμαστε «συνομοσιολόγοι» και «ψεκασμένοι» από τους «σοβαρούς» φίλους και μη... έτσι σαν απλή υπενθύμιση...
Τέλος υπενθυμίζω ότι το όνομα “COVID-19” ακούστηκε και αναφέρθηκε για 1η φορά δημόσια, στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 2019, όπου διοργανωτές ήταν ο Π.Ο.Υ. το Ίδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέϊτς, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, η CIA, η Κινεζική Κυβέρνηση και άλλοι «σημαντικοί»... ως «άσκηση ετοιμότητας κατά πιθανής (τότε ακόμα) πανδημίας»... πέρασαν 12 μήνες ήδη... από την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΗ αν και ΔΗΜΟΣΙΑ... ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΖΟΥΜΕ και ΘΑ ΖΟΥΜΕ...
ΞΥΠΝΑΤΕ !!!!
ΑΚΟΜΑ! – ΔΕΝ είναι ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ... ΑΚΟΜΑ!
Μετάφραση - Υποτιτλισμός Βίντεο στα Ελληνικά:
Κανάλι Y.T. «Χειραγώγηση του Νου by the media» https://www.youtube.com/channel/UCSi0wzzNH7Wu9cwIBBijzRA
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