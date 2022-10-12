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timtruth Pfizer's Spokeperson Outrageous EU Parliament Confession, Adverse Events Cover Up
Tim Truthhttps://odysee.com/@TimTruth:b/pfizer-eu-parliament-confession:3
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Pfizer's Outrageous EU Parliament Confession, Adverse Event Cover Up, Genocide, Forced Vax Must End