Πανδημία Προπαγάνδας - PLANDEMIC

Μια πανδημία κατά παραγγελία;

H συνέχεια της σειράς ντοκιμαντέρ PLANDEMIC παρουσιάζει με στοιχεία τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ιατροφαρμακευτική βιομηχανία παγκόσμια, για το πατεντάρισμα παθογόνων οργανισμών, τα τεράστια κέρδη και κυρίως τους απίστευτους μηχανισμούς προπαγάνδας που χρησιμοποιούν για να αντιστρέψουν την πραγματικότητα στη συνείδηση του κόσμου. Μιλάει επίσης για τα μέτρα κορωνοϊού και το πώς σχεδιάζονταν μήνες πριν.

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