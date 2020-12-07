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Rayonner l'amour inconditionnel (valeur #4) - CDL67 - Jean-Jacques Crevecoeur
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6 views • December 07, 2020
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Dans cette nouvelle conversation du lundi, je vous présente la quatrième des cinq valeurs qui me paraît importante à incarner si nous voulons traverser toute situation de crise (individuelle, relationnelle ou collective) avec la plus grande sérénité possible. Cette valeur se traduit par notre capacité à rayonner (ou à recevoir) l'amour inconditionnel, valeur en étroite relation avec l'élément feu. Une fois cette vidéo écoutée, je vous invite à écrire comment vous mettez en œuvre cette valeur dans votre quotidien…
Quelques références pratiques :
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— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Publication de cette vidéo : lundi 7 décembre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 7 décembre 2020
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