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«Η χρήση του Blockchain ως όπλο: Αποκομίζοντας κέρδος από την αύξηση της ανισότητας» - Solari Report
Ασκητής
Ασκητής
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181 views • June 09, 2021
Από την Catherine Austin Fitts

Η Alison McDowell είναι μια φλογερή ερευνήτρια των ζητημάτων του υπερανθρωπισμού και της τεχνοκρατίας. Ήθελα να της πάρω συνέντευξη εδώ και αρκετό καιρό.
Καθώς οι τεχνολογίες όπως το blockchain και τα ψηφιακά συστήματα συναλλαγών χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των σιδηροδρομικών γραμμών της τυραννίας με "διαβατήρια εμβολίων", ήρθε η ώρα να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε.

Σε αυτή τη συνέντευξη, αναλύουμε τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από τη χρήση του blockchain, το οποίο ευνοείται από την ψηφιοποίηση των πάντων, συμπεριλαμβανομένου του μυαλού, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών των ανθρώπων.
Η Alison μας βοηθά να συνειδητοποιήσουμε ότι το ιατρικό ή υγειονομικό διαβατήριο είναι ένας δούρειος ίππος που μας παγιδεύει εντός πολύ μεγαλύτερου ελέγχου.
Συνδέει μεταξύ τους πολλά διαφορετικά πράγματα - όπως το οπλοποιημένο δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας, την αυξημένη αυτοματοποίηση, το πανοπτικόν και τη μετατόπιση προς τη ρομποτική.

Οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν πάντα πολλά χρόνια για να σχεδιαστούν.
Το έργο της Alison είναι ανεκτίμητο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει:
Οι παραδοσιακές κυβερνητικές υπηρεσίες διοικούνται από εταιρείες που χρησιμοποιούν την τεχνοκρατία για να αποσπάσουν το 100% της οικονομικής αξίας με το 100% του ελέγχου.
Keywords
catherine austin fittssolari reportalison mcdowell
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