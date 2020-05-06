La médico de Montana, Dra. Annie Bukacek, comenta cómo se manipulan los certificados de defunción de COVID 19

COVID19Los certificados de defunción están siendo manipulados, según un médico de Montana con 30 años de experiencia7 abril 2020 - Health Impact News:La Dra. Annie Bukacek es doctora en medicina interna. Ha practicado la medicina durante más de 30 años, principalmente en Montana. Obtuvo su título de médico en la Universidad de Illinois, Chicago, y completó su internado y residencia en la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón.En 2019 ganó el premio ACP por su compromiso con la excelencia en la atención médica de su comunidad. También es miembro de la Junta de Salud del Condado de Flathead.La Dra. Bukacek afirma:“La decisión sin precedentes de confinamiento y cierres ordenados por el gobierno se ha basado en la supuesta tasa de mortalidad de COVID19. Pero...Esta tasa de mortalidad ¿está basada en la verdad? ¿Las muertes que se atribuyen al COVID19 son verdaderas muertes producidas por COVID19?Para abordar este tema hemos de hablar de los certificados de defunción, ya que los certificados de defunción son la fuente básica de información sobre la mortalidad. Se están tomando decisiones que cambian la historia debido a estas cifras, y ello ¡a pesar de que están totalmente equivocadas!Pocas personas saben cuánto poder y margen de maniobra individual se le da al médico, forense o examinador médico que firma el certificado de defunción. ¿Cómo puedo saber esto? He estado rellenando certificados de defunción durante más de 30 años.Más a menudo de lo que queremos admitir, cuando rellenamos los certificados de defunción no sabemos con certeza la causa de la muerte. Así que incluso antes de oír hablar de COVID19, los certificados de defunción se basaban en suposiciones y conjeturas educadas, que no se cuestionan.Cuando se trata de COVID19, existe la desviación en los datos adicionales que se produce, entiendan esto, porque no existe una definición universal de la muerte por COVID19.En la actualización del 4 de abril, los CDC siguen afirmando que los datos de mortalidad incluyen tanto los casos confirmados como los presuntos positivos de COVID19. Lo que se traduce en que:Los CDC contabilizan de la misma manera tanto lo que podrían ser casos reales de COVID19 como los que se ha especulado que podrían ser de COVID19.Y, según ellos mismos admiten, sobrestiman automáticamente las cifras de muertes reales”.