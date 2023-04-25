L'Enlevement – Avons-nous Besoin de Guérison et un Reve?

Je pensais que nous avions fini de créer plus de vidéos. L’Esprit Saint, qui a reçu Ses informations d’en haut, a un autre plan. Êtes-vous prêt à suivre le plan?

Prière du Salut :



J’accepte Jésus-Christ comme mon sauveur. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans mon cœur. Je crois qu’Il est ressuscité d’entre les morts. Je me repent et me détourne de mes mauvaises voies. Il a versé Son sang sur la croix pour mes péchés. J’ai été pécheur et je reconnais que je ne peux pas me sauver. Seigneur Jésus, j’ai confiance en toi maintenant pour me sauver de tout feu de l’enfer et, par-dessus tout, me prendre dans ton Royaume Céleste. Merci pour mon salut, Seigneur. Je veux le meilleur que je puisse avoir de Toi, au nom de Jésus, Amen.

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