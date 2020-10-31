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Le Général Flynn confirme le Coup d'État contre les peuples - Radio-Quebec
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33 views • October 31, 2020
31 octobre 2020 : https://odysee.com/@Radio-Quebec:a/Le-ge%CC%81ne%CC%81ral-Flynn-confirme-le-coup-d'E%CC%81tta-mondial-contre-les-peuples:7
Radio Québec : https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
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Le Général Flynn valide la lettre de l'archevêque Viggano qui avertit le président Trump du Coup d'État mondial contre les peuples à travers le contrôle sanitaire.
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