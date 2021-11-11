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Локдауны ковида-19 и запечатление этого века. Полагание печати из Иова 37:7
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619 views • November 11, 2021
Скачайте и изучите документ к этому видео:
pdf https://cloud.mail.ru/public/8GfB/YLihChj4A
doc https://cloud.mail.ru/public/1mta/qSV6tcDXR
В этом видео я рассматриваю отрывок из Иова 37:7 в контексте того, что происходит в мире. Локдауны, начавшиеся в 2020 г., - это запечатление (налагание печати на руку каждого человека) в смысле ОСТАНОВКИ РАБОТЫ, согласно Иову 37:7: “Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его.” “Полагает печать” в оригинале - это глагол 2856. chatham. который означает: закрывать; запечатывать - заканчивать, отмечать, запечатывать (вверх), останавливать; запечатать руку человека, чтобы он не мог работать ею (зимой) (https://biblehub.com/hebrew/2856.htm) Запечатление – это подведение итогов и полагание конца, и время апокалипсиса – это время, когда Бог расставляет все точки над i, перед возвращением Христа и началом Его царства на земле.
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Бастион: https://bastyon.com/luch_neba
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал:
https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY&;;;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=1
https://vimeo.com/user156722907
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/
Схемы Лиланда с временной шкалой апокалипсиса 2010-2024 гг.
https://drive.google.com/file/d/18oaYtR_uJ4vQe89M7wMqBC2YFD0KMruF/view
здесь: https://cloud.mail.ru/public/iZxq/TJZbo3GuM
и здесь ещё другая: https://cloud.mail.ru/public/Y79i/iGEY7SWe9
Ссылки на используемые словари:
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2368/kjv/wlc/0-1/
http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb3443.htm
https://biblehub.com/englishmans_hebrew.htm
pdf https://cloud.mail.ru/public/8GfB/YLihChj4A
doc https://cloud.mail.ru/public/1mta/qSV6tcDXR
В этом видео я рассматриваю отрывок из Иова 37:7 в контексте того, что происходит в мире. Локдауны, начавшиеся в 2020 г., - это запечатление (налагание печати на руку каждого человека) в смысле ОСТАНОВКИ РАБОТЫ, согласно Иову 37:7: “Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело Его.” “Полагает печать” в оригинале - это глагол 2856. chatham. который означает: закрывать; запечатывать - заканчивать, отмечать, запечатывать (вверх), останавливать; запечатать руку человека, чтобы он не мог работать ею (зимой) (https://biblehub.com/hebrew/2856.htm) Запечатление – это подведение итогов и полагание конца, и время апокалипсиса – это время, когда Бог расставляет все точки над i, перед возвращением Христа и началом Его царства на земле.
Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video
Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch
Ссылка на мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba
Бастион: https://bastyon.com/luch_neba
Ccылки на материалы Лиланда Джонса (Leeland Jones), с которым меня Господь познакомил через два сна ДО того, как вывел на его ютуб-канал:
https://www.youtube.com/watch?v=RX9vjv2evGY&;;;list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=1
https://vimeo.com/user156722907
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Сайт с его бесплатными материалами: https://leelandjones.com/
Схемы Лиланда с временной шкалой апокалипсиса 2010-2024 гг.
https://drive.google.com/file/d/18oaYtR_uJ4vQe89M7wMqBC2YFD0KMruF/view
здесь: https://cloud.mail.ru/public/iZxq/TJZbo3GuM
и здесь ещё другая: https://cloud.mail.ru/public/Y79i/iGEY7SWe9
Ссылки на используемые словари:
https://www.blueletterbible.org/lexicon/h2368/kjv/wlc/0-1/
http://www.godrules.net/library/Slavic/strongs2a/heb3443.htm
https://biblehub.com/englishmans_hebrew.htm
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