Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 30

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Список вопросов:

00:00 — Вступление.

00:33 — Вопрос о бойцовских качествах.

01:38 — Как разкрыть в себе «органы чувств, данных нам в парном виде Общей нашей Матерью»?

03:36 — Вопрос об образе жизни — автономии?

04:43 — Что произойдёт, если разтает купол Земли?

05:16 — Есть ли связь между ковидом и шишковидной железой?

07:05 — Вопрос о Свете и Тьме.

10:59 — Вопрос о любви и чувствах.

11:52 — Вопрос о Молитве Света.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Oтветы. Часть 30.

https://youtu.be/t1Af-4_CiQM Читает Автор.

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-30

Книга «Чудо Познания» https://usmalos.com/novosti/2020/11/21/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya/



