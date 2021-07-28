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Flemming Blicker: Demo 'STOP CORONA APARTHEID' lørdag 31.07.2021 Kbh [27.07.2021]
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0 view • July 28, 2021
Corona Apartheid har for alvor trængt ind i Kongeriget Danmark, Færøerne og Grønland.
FB Begivenhed: https://fb.me/e/2pZ89oyrN
Misinformationen har nået enorme højder:
- Kronprinsen aflyser OL i Japan pga nærvær med smittet, selvom han har fået 2 stik
https://www.kongehuset.dk/nyheder/hkh-kronprinsen-aflyser-sin-tilstedevaerelse-ved-de-olympiske-lege-i-tokyo-japan
- Grønland indførte 19. juli krav om at det kun er mennesker med min. 1 stik der må bruge offentlig transport.
https://sermitsiaq.ag/node/230776
- Allan Randrup, professor ansat ved KU, RIgshospitalet og Statens Seruminstitut indrømmer at Coronapasset ikke hjælper til andet end at presse danskere til at få stikket.
https://youtu.be/4XyqF1RNX8c
https://www.youtube.com/watch?v=4XyqF1RNX8c&;t=0s
Mediernes løgne og forskelsbehandlingen af kongerigets borgere, der ikke er vaccineret, viser sindssygen i dette CORONA APARTHEID.
Danskerne virker ikke til at have fattet alvoren i dette Apartheid indført af en verdensomspændende Medicinalsektor, der har taget livtag med alle landes regeringer, inklusiv den danske.
Demonstrationen starter kl. 12:00 på Rådhuspladsen og flytter sig via Storkespringvandet til Amalienborg, hvor der gåes marcher rundt om Amalienborg og Nyhavn frem til kl. 18.
Kl. 12:00 Rådhuspladsen
Kl. 13:00 Storkespringvandet
Kl. 14:00 Amalienborg
Kl. 14-18 Marcher rundt om Amalienborg
Demonstrationen er for alle der er imod et CORONA APARTHEID. Der vil være taler og musik på Amalienborg.
Arrangør: Forfatningspartiet
https://forfatningspartiet.dk/
https://www.facebook.com/groups/739021083485079
Mere information: Kontakt Flemming Blicher mobil 53891307, email [email protected]
STØT VIA MOBILEPAY:590035
(eller kontooverførsel 7780 6432769)
SE FACEOOK EVENT HER: https://fb.me/e/2pZ89oyrN
454 views Streamed live 16 hours ago
Safe Electrowaves
2.44K subscribers
https://youtu.be/krbq8VpXupI
https://www.youtube.com/channel/UCl8n4tRuwKdKi_GgL99U51w
https://twitter.com/FBlicher
FB Begivenhed: https://fb.me/e/2pZ89oyrN
Misinformationen har nået enorme højder:
- Kronprinsen aflyser OL i Japan pga nærvær med smittet, selvom han har fået 2 stik
https://www.kongehuset.dk/nyheder/hkh-kronprinsen-aflyser-sin-tilstedevaerelse-ved-de-olympiske-lege-i-tokyo-japan
- Grønland indførte 19. juli krav om at det kun er mennesker med min. 1 stik der må bruge offentlig transport.
https://sermitsiaq.ag/node/230776
- Allan Randrup, professor ansat ved KU, RIgshospitalet og Statens Seruminstitut indrømmer at Coronapasset ikke hjælper til andet end at presse danskere til at få stikket.
https://youtu.be/4XyqF1RNX8c
https://www.youtube.com/watch?v=4XyqF1RNX8c&;t=0s
Mediernes løgne og forskelsbehandlingen af kongerigets borgere, der ikke er vaccineret, viser sindssygen i dette CORONA APARTHEID.
Danskerne virker ikke til at have fattet alvoren i dette Apartheid indført af en verdensomspændende Medicinalsektor, der har taget livtag med alle landes regeringer, inklusiv den danske.
Demonstrationen starter kl. 12:00 på Rådhuspladsen og flytter sig via Storkespringvandet til Amalienborg, hvor der gåes marcher rundt om Amalienborg og Nyhavn frem til kl. 18.
Kl. 12:00 Rådhuspladsen
Kl. 13:00 Storkespringvandet
Kl. 14:00 Amalienborg
Kl. 14-18 Marcher rundt om Amalienborg
Demonstrationen er for alle der er imod et CORONA APARTHEID. Der vil være taler og musik på Amalienborg.
Arrangør: Forfatningspartiet
https://forfatningspartiet.dk/
https://www.facebook.com/groups/739021083485079
Mere information: Kontakt Flemming Blicher mobil 53891307, email [email protected]
STØT VIA MOBILEPAY:590035
(eller kontooverførsel 7780 6432769)
SE FACEOOK EVENT HER: https://fb.me/e/2pZ89oyrN
454 views Streamed live 16 hours ago
Safe Electrowaves
2.44K subscribers
https://youtu.be/krbq8VpXupI
https://www.youtube.com/channel/UCl8n4tRuwKdKi_GgL99U51w
https://twitter.com/FBlicher
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