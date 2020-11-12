ONBİNLERCE sorgulayan, GERÇEĞİN farkına varan, UYANMIŞ insanın 2. kapatmalara karşı PROTESTOLARI

Bu insanlara, aydınlık yüzlere iyi bakın...Sizce bu protestocular, Avrupa medyasında "naziler, aşırı sağcılar/solcular, çatlaklar vb." ithamlara maruz kalan bu insanlar gerçekten öyle olabilir mi?Yoksa, Dünya tarihinin EN BÜYÜK SAHTEKARLIĞINI fark etmiş, algısı açık, barışçıl, sevgi dolu insanlar mı?DÜŞÜNÜN, SORGULAYIN, UYANIN !***Barış, Özgürlük, Diktatörlüğe HayırZamanınız doldu.1, 2, 3 ... Caddeyi Açın...1, 2, 3 ... Caddeyi Açın...1, 2, 3 ... Caddeyi Açın...TASMA ? (maske)Hayır Teşekkürler !Biz Halkız... Biz Halkız...Tüm Dünya'da BarışKorona Paniğini, Medya Salgınını DERHAL SONLANDIRINBırakın NEFES ALALIMParti Oligarşisine Son !Artık Doğrudan Demokrasi !Almanya'nın dört bir yanından gelen DOKTORLAR Leipzig'de KORONA ÖNLEMLERİNİ PROTESTO etmek için toplandıAYNI FİKİRDE OLMAYAN daha fazla doktorun olduğuna dair bir işaret vermek istedik.Ve tüm bunlar için uzun süredir GERÇEK BİLİMSEL SEBEPLERİN artık masaya yatırılmasını bekleyen birçok doktor var.Yani bugüne kadar YAPILMAMIŞ OLANI bekliyoruz.Hükumet, karşı görüştekilerle her türlü DİYALOĞU REDDEDİYOR.Bu inanılmaz bir durum. Bu önlemleri yerinde bulan birkaç meslektaşımla görüştüm.PCR testinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını sordum. HİÇBİR BİLGİLERİ YOKTU !Cevaplayamadılar. İNANILMAZ !Tüm meslektaşlarımı bu konularda bilgi edinmeye çağırıyorum. Karşı görüştekileri de dinlemelerini ve ondan sonra bir fikir yürütmelerini diliyorum.Yani sadece önlerine konanı alıp BAŞKALARININ AĞZIYLA KONUŞMAMALARINI öneriyorum.Adım Pierre ve göz doktoruyum.Adım Klaus, genel cerrahi ve dahiliye uzmanıyım.İnsanlık ailesi için burdayım, Leipzig'deyim.Özellikle de toplumumuzdaki güçsüzler, yaşlılar ve çocuklarımız için.BIKTIK ARTIK BUNDAN ! (Diktatörlük'ten)Yeniden tura çıkacağız. Almanya'yı dolaşacağız.Herkesi cesaretlendirmek istiyorum. "Artık daha doğrudan olmalıyız, daha fazla kişiye ulaşmalıyız, strateji değiştirmeliyiz" diyenleri de...HAYIR, hiçbirini yapmamız gerekmiyor.Tek yapmamız gereken KARARLI KALMAK, BARIŞÇIL KALMAK...Özgürlüğün sesi...Özgürlüğün sesi...Biri maske taktığında bu öncelikle SİSTEMİ TEMSİL EDER.İlkin, bu kişi bir KURBANDIR, hem de GÖNÜLLÜ.İkinci olarak, bu kişi bir KÖLEDİR, hem de MEMNUNİYETLE.Ve üçüncü olarak, bu kişi emredildiği takdirde bir TETİKÇİDİR (SUÇ İŞLEME POTANSİYELİ OLANDIR)Bu gördüklerinizin %90'ı, bir ZORUNLULUK OLMADIĞI HALDE maske takıyorlar.Onlar durumun gayet farkındalar. Bunun yapılmasına izin veriyorlar.Ama burda sadece 10 kişide maske olsaydı onlar için artık yapılacak bir şey olmazdı.Ve bu insanlar zorunlu olmadıkları halde maskeyi takıyorlar.Nasıl bir sembolik etkisinin olduğunun farkında bile değiller.Bu zorunlu önlemlerin kaldırılmasını istiyorum.Sorumluların hesap vermesini istiyorum.Affetmeyi daha sonraya bırakabiliriz.Sorguya çekilmeleri gerekir.Ve sonrasında yep yeni bir sistem kurulmalıdır.Sıfırdan tamamen yeni...Virüsle, pandemiyle ilgisi olmayan bir ortam görüyorum.Şimdi hafiften kapatmalar başlıyor.Sonra eminim kapatma önlemleri katılaşacak.Ve umuyorum ki bu KAPATMALAR NEDENİYLE giderek DAHA FAZLA insan UYANACAK.Bunu çocuklarımdan da duyuyorum. Çevrelerinde giderek daha fazla genç insanın artık bu kısıtlamaları kaldıramadığını anlatıyorlar.Kendi geleceklerine sahip çıkmalarını söylüyorum.Dünya'ya resimler gönderelim.Tüm eller havaya... en arkadakilere kadar...Hep birlikte sağdan sola doğruİsveç'te insanlara, "Bizde, 6 yaşındaki çocukların okulda ve derste maske takması gerekiyor" dediğimde bana İNANMADILAR !Onlar herşeyi geride bırakmış. Çocukları maske takmaya zorladığımızı hayal bile edemediler.Zaten açık şekilde, bilimsel olarak risk grubunda değiller ve bulaştırıcı da değiller.***KAYNAKLAR :Das MUTMACH-Video 2: Leipzig, 07.11.2020 - Die etwas andere PerspektiveVolk räumt Polizei aus dem Weg #LEIPZIGKenFM am Set: Demo Leipzig 7.11.2020 – Der Tag in der Zusammenfassunghttps://t.me/KenFM/727