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Cамая дорогая маска от ковида из золота. Мой сон про лжепророка в золотой маске
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73 views • August 11, 2020
10 августа 2020 г., я случайно наткнулась на это видео на канале Bloomberg, в котором рассказывается о необычной маске от ковида: кто-то заказал маску из настоящего золота, с чёрными и белыми алмазами, потребовал, чтобы она была самой дорогой на свете и изготовлена и доставлена к 31-му декабря этого 2020-го года! И мне это напомнило мой сон, который мне снился 11 июня этого 2020-го года. В моём сне на корабле стоял какой-то человек в маске, всё было из ЗОЛОТА: на голове головной убор напоминал такой, какие носят высшие католические саны, маска на лице была как от ковида, только из металла - настоящего золота. А одежда была просто из золочёной ткани (не металла), типа золотого хитона. Я во сне знала, что это ЛЖЕПРОРОК (из книги Откровения), но не знала его имени, ни лица не видела. Он стоял в центре, и на него множество людей устремили свои взоры, ожидая что он скажет. И я проснулась.
Ссылка на видео Bloomberg https://www.youtube.com/watch?v=VCcCSzqyDKQ
Cсылка на статью https://www.ctvnews.ca/lifestyle/israeli-jeweller-makes-us-1-5m-gold-coronavirus-mask-1.5057285
Я делюсь снами, так как в моей жизни было несколько случаев, когда Господь именно через сны предупреждал о том, что потом позже происходило на самом деле. Наш Спаситель - Иисус Христос, и Он скоро грядёт. Но перед Его пришествием будет лжемессия, и многие будут обольщены, поверив ему. Поэтому призываю читать Библию, пока она доступна.
Золото в Библии - символ царственного величия, но во многих историях было связано с поклонением идолам: например, израильтяне при своём исходе из египетского рабства сделали золотого тельца, потом при вавилонском пленении царь Навуходоносор заставлял народ поклоняться золотому истукану.
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Евангелие от Матфея 4:10 https://bible.by/syn/40/4/#10
«... Богу поклонись.»
Откровение Иоанна 22:9 https://bible.by/syn/66/22/#9
Ссылка на видео Bloomberg https://www.youtube.com/watch?v=VCcCSzqyDKQ
Cсылка на статью https://www.ctvnews.ca/lifestyle/israeli-jeweller-makes-us-1-5m-gold-coronavirus-mask-1.5057285
Я делюсь снами, так как в моей жизни было несколько случаев, когда Господь именно через сны предупреждал о том, что потом позже происходило на самом деле. Наш Спаситель - Иисус Христос, и Он скоро грядёт. Но перед Его пришествием будет лжемессия, и многие будут обольщены, поверив ему. Поэтому призываю читать Библию, пока она доступна.
Золото в Библии - символ царственного величия, но во многих историях было связано с поклонением идолам: например, израильтяне при своём исходе из египетского рабства сделали золотого тельца, потом при вавилонском пленении царь Навуходоносор заставлял народ поклоняться золотому истукану.
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Евангелие от Матфея 4:10 https://bible.by/syn/40/4/#10
«... Богу поклонись.»
Откровение Иоанна 22:9 https://bible.by/syn/66/22/#9
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